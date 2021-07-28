Чому я не в тусовці Кардаш'ян? Леся Нікітюк похвалилася "попою як у Кім"

Леся Никитюк показала стильний лук в білому / Фото: instagram.com/lesia_nikituk
На знімках Нікітюк позує в білих брюках кльош і вкороченому топі з довгими рукавами.
На фото суперрозумна і красива дівчина... Чого я ще не в тусовці Кім Кардаш'ян, я не зрозуміла! Я теж люблю хінкалі і латекс..., – написала в публікації Леся.
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Говорячи про латекс, ведуча і блогерка має на увазі аутфіт Кім Кардаш'ян від Balmain, в якому вона з'явилася на публіці в 2020 році. У Мережі також було опубліковано відео, яке демонструє, як зірка одягає це вбрання.
Леся, звісно ж, повторила цей трюк.
Шанувальники Нікітюк вважають, що це Кардаш'ян має проситися в компанію до української зірки:
- "Так нехай Кардаш'ян мріє потрапити в тусовку Лесі Нікітюк"
- "Вам ще потрібно до тусовки Кім набрати 10 кг"
- "Лесюня, ти як завжди ракета"
- "Костюмчик – вогонь"
- "Супер"
- "А чому я не в тусовці Ле Нікітюк, така гарнюня"
Не тільки Леся Нікітюк мріє про зустріч із Кім Кардаш'ян. Ще одна екс- ведуча "Орла і Решки" – Настя Івлєєва нещодавно відпочивала в Римі, де в водночас була Кім. Настя покликала західну зірку на зустріч, але та, ймовірно, навіть не побачила пропозицію російської блогерки.
Настя Івлєєва запропонувала Кім Кардаш'ян зустрітися Римі / Фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/_agentgirl_
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк зачарувала гарячої фігурою в бікіні.
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