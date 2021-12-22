Підтяжки особи, ботокс, корекція повік: пластичний хірург перерахував операції Софія Ротару

Які пластичні операції робила Софія Ротару / Фото: instagram.com/rotaru_sofia

Сама Софія Ротару ніяк чутки про свою зовнішність не коментує, але багато хто впевнений – без хірургічного втручання не обійшлося. Пластичний хірург Володимир Плахотін підтверджує припущення шанувальників і зазначає – артистка процедури підбирає правильно. Про це пише kp.ru.

Впадають у вічі перекачані щоки – в районі вилиць по 5-6 "кубиків" гелю, це дуже пристойний обсяг. Звичайно, у Ротару чудово підтягнутий овал обличчя: на мій погляд, таких процедур було як мінімум дві-три. Хірургічно скориговані верхні та нижні повіки, – сказав пластичний хірург.

Софія Ротару на "Новій хвилі" / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/

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За словами Плахотіна, Софія Ротару правильно міксує "важку артилерію" пластики та більш щадні косметологічні процедури.

Співачка, як кажуть, на ботоксі. Але не можна не зазначити її неймовірну природну красу, потужні гени – це ідеальна основа для роботи пластичного хірурга, – сказав Володимир.

Зазначимо, останнім часом у Мережі обговорюють не лише секрет молодості Софії Ротару, а й здоров'я артистки. Представники співачки усі чутки про проблеми зі здоров'ям спростовують.