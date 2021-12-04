Чи справді у Софії Ротару хвороба – директор артистки розповів про її стан здоров'я

Останнім часом шанувальники артистки почали підозрювати, що у зірки розвинулася хвороба Паркінсона. Однак чи справді це так?

Софія Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official, instagram.com/_sofiarotaru_fan_/

Нещодавно у Мережі поширились чутки, що нібито у Софії Ротару хвороба, для якої характерний тремор. Так, під час виступу у Берліні у співачки помітно тряслися пальці – вона постійно перекладала мікрофон з однієї руки в іншу. Фанів така ситуація налякала, однак сестра легендарної артистки Ауріка заявила, що хвилюватись не варто.

Згодом концертний директор Ротару Сергій Лавров заявив, що переглянув ролик, зроблений під час цього виступу. На кадрах можна помітити, що виконавиця дивно рухається.

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Однак, за словами директора, це не ознака хвороби і артистка повністю здорова.

Руки тремтять, так. Але не від хвороби. У Софії Михайлівни немає жодного Паркінсона, як пишуть у соцмережах. Ви подивіться її виступи десятирічної давності, там те саме. Співачку трохи трясе. Так, зараз це більш виражено, оскільки їй не 16, а 74 роки. Роки йдуть, – розповів Лавров "Комсомольській правді".

Сестра легендарної виконавиці Софії Ротару спростовує чутки про її хворобу. / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official, скриншот

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Як пояснив директор, тремор у Ротару завжди був від хвилювання. За його словами, "незважаючи на свій статус та багаторічну кар'єру, вона перед кожним виступом переживає".

Окрім того, у неї тиск стрибає після перельотів. Виконавиця, як зауважив Сергій, немолода.

Нагадаємо, це не вперше шанувальники запідозрили у виконавиці хіта "Червона рута" хворобу. Так, під час вручення нагород "Національна легенда України" у 74-річної зірки також тремтіла голова, чим вона і налякала Мережу.

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А ще ходять чутки, що Ротару вдалась до пластичних операції. Про це заговорили це влітку, коли знаменитість виступила на "Новій хвилі" в Сочі. Втім, менеджер співачки запевняє, що її секрет молодості дуже простий і базується на правильному харчуванні.

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