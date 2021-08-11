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Напівголий Тарзан написав портрет Наташі Корольової: Це шедевр

Еліна Пелешенко
11 серпня, 12:56
Публікації Наташі Корольової і її близьких завжди викликають суперечки в Мережі. Цього разу в коментарях обговорювали художній талант чоловіка співачки

Наташа Корольова показала новий портрет, який написав Тарзан / Фото: instagram.com/koroleva__star

З недавніх пір чоловік Наташі Корольової Тарзан часто у себе в соцмережах ділиться картинами, які він написав. Зараз Сергій Глушко (справжнє ім'я) закінчує писати ще один портрет своєї дружини.

На новому фото опублікованому в Instagram Наташа Корольова читає книгу, а напівголий Тарзан пише її портрет на полотні.

Сімейна ідилія, – підписала знімок співачка.

Тарзан написав ще один портрет Наташі Корольової / Фото: instagram.com/koroleva__star

У коментарях думка розділилася. Одні стали захоплюватися новим портретом, написаним Тарзаном, то інші в черговий раз засумнівалися в художньому таланті чоловіка співачки.

"Живі перекази, але віриться насилу. Адже скільки разів просили показати в прямому ефірі. Тому що спочатку було ясно, що це повна маячня"

"Це картина за номерами! Дурять людей, як втім завжди! Не люблю їх"

"Він так шикарно малює"

Нагадаємо, що недавно Сергій написав портрет дружини до дня її народження. Спочатку в коментарях все хвалили Сергія і зазначали, що він дуже добре малює. Але потім в Мережі почали сумніватися, що чоловік Корольової сам написав її портрет.

Сам Тарзан ніяк не коментує негативні коментарі, а просто продовжує публікувати свої роботи.

Як зірки реагують на хамство – дивіться в сюжеті:

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