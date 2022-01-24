Полякова пригрозила Дорофєєвій замкнути її у гримерці (відео)

Оля Полякова розлютилася на Надю Дорофєєву через учасницю "Голосу країни" / Фото: YouTube

З початком сліпих прослуховувань на "Голосі країни" 2022 зіркові тренери змушені боротися за найкращих вокалістів, які приходять випробувати свої сили.

Так, у першому випуску 12-го сезону вокального проєкту виступила 22-річна Інесса Грицаєнко, яка представила незвичайну версію хіта "Гуси". Дівчина настільки вразила своїм номером, що до неї розвернулися всі чотири крісла.

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Нагадаємо, цьогорічними тренерами шоу стали Святослав Вакарчук, Оля Полякова, Надя Дорофєєва та Потап. Дивіться виступ Інеси Грицаєнко у шоу "Голос країни":

Інеса не довго думала та обрала команду DOROFEEVA, чий підопічний став переможцем шоу минулого року. Надя дуже зраділа рішенню дівчини, на відміну від Олі Полякової – співачка заявила, що закриє суперницю у гримерці.

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Я наступного разу прикрию шваброю твою гримерку, – звернулася до Дорофєєвої Полякова.

За підсумками першого випуску сліпих прослуховувань, у команді Олі Полякової двоє учасників, у Наді Дорофєєвої – троє, у Святослава Вакарчука – двоє та у Потапа – один.

У шоу "Голос країни" також з'явилося п'яте крісло, яке зайняли Олександра Зарицька та Андрій Мацола. За новими правилами вони можуть дати другий шанс учаснику, якого не обрали тренери шоу.

Раніше ми розповідали, що захисник донецького аеропорту довів тренерів "Голосу країни" до сліз та потрапив до команди Полякової.