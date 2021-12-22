Полякова згадала, як збрехала друзями, щоб відчути себе затребуваною співачкою

Оля Полякова розповіла про вчинок, за який їй досі соромно / Фото: прес-служба

Зірка українського шоу-бізнесу Оля Полякова у грандіозному шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна" радуватиме шанувальників не лише детективними здібностями, а й подарує справжнє музичне шоу. Сама ж співачка планує зустрічати Новий рік на сцені, що є традицією для артистів, однак зізнається – у житті так було не завжди.

Коли я ще не була такою великою зіркою, відзначала Новий рік вдома з чоловіком та донькою Машею, а всім друзям сказала, що маю роботу. Всім збрехала. Люди дзвонили, щоби привітати, а я не відповідала, бо мене не повинно бути вдома, – поділилася Оля Полякова.

/ Фото: пресслужба

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Артистка зізнається – так хотіла працювати новорічної ночі, що вдалася до вигадок, які зробили її на крок ближче до успіху.

Я завжди говорю, що люди формують своє майбутнє самостійно. А це був останній рік, що я зустрічала вдома. Далі пішли гастролі, концерти та корпоративи. Наразі навіть хочу домашнього свята, але не виходить, – коментує співачка. – Але цей смішний випадок згадую досі! Геніально!

Незважаючи на таку історію, Оля Полякова запевняє – поганих звичок у неї немає – зірка вважає себе ідеальною людиною:

Розумієте, я не хотіла дурити людей, просто мені так хотілося концертів. Навіть Віктор Павлік співає, а я вдома сиджу. Що це таке? – Розповіла зірка.

Шоу "Новорічна Маска" на каналі "Україна" об'єднає найпопулярніших артистів країни. У святкову ніч допомагатимуть постійним детективам шоу відгадувати знаменитостей під масками будуть їхні колеги – зіркові гості, серед яких співачки Наталія Могилевська, Злата Огнєвіч, Анастасія Приходько, SLAVA KAMINSKA, Міша Романова, Ганна Тринчер, Асія Ахат, Lida Lee, співаки Скрипка, Діма Коляденко, Петро Чорний, Gena VITER та Іво Бобул, актори Дар'я Трегубова та Павло Костіцин, супермодель Алла Костромічева, фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук, лідер гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець, учасники гурту "ТНМК" Фагот та Фозі , олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковський, шоумен JULIK, а також улюблені ведучі телеканалу "Україна" – Лілія Ребрик, Ганна Панова, Олег Панюта, Олена Вінницька, Григорій Герман, Віталій Шкільний, Максим Сікора, Юлія Галушка та ХАС.

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Дивіться найзагадковішу прем'єру "Новорічна Маска на каналі "Україна" 31 грудня о 20:00!

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