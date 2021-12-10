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Звідки комплекси: Полякова розповіла, як її образив російський продюсер

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
10 грудня, 12:51
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У новому випуску шоу "Дорослі дівчатка" Оля Полякова поділилася з Машею Єфросініною історіями, що сталися на початку її кар'єри
Оля Полякова боялася співати на початку кар'єри
Оля Полякова боялася співати на початку кар'єри / Фото: YouTube

У черговому ефірі "Дорослих дівчаток", опублікованому в YouTube, Маша Єфросиніна та Оля Полякова торкнулися теми комплексів та критики. Співачка згадала, як багато років тому вони з чоловіком були у Монако на святі, де також був присутній російський продюсер та композитор Ігор Крутий.

Тоді Оля Полякова ще не була відомою співачкою, але дуже захотіла виступити перед гостями. У момент, коли майбутня зірка виходила на сцену, Крутий разом із дружиною встали з-за столу та залишили зал.

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Владик мій (чоловік Полякової – Ред.) йому каже: "Залиштеться, зараз Олечка співатиме", – згадала артистка.

На що композитор, як самій Поляковій потім розповів її чоловік, відповів "що мені там слухати". Оля зізналася, що це вплинуло на неї дуже сильно – вона тривалий час комплексувала та затискалася. У результаті співачка багато працювала над собою і тепер не боїться критики.

Але ті комплекси, та невпевненість у собі, яка у мене виникла після цієї фрази... це було дуже зневажливо, і він (Крутий – Ред.) не залишився подивитися. Та кількість затискачів, які мені довелося переробити, та кількість невпевненості у собі... не думаю, що я мала почути цю фразу, – додала Оля Полякова.

У шоу Оля згадала ще один випадок, коли вона записувала перший альбом та прийшла на студію. Слова звукорежисера вибили артистку з колії:

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Коли я заходила, в студіі сидів такий звукорежисер і казав: "О, знову дупло прийшло співати". І все, цього дня я нічого не записала. Я записувала пісні по півроку, бо я боялася щось видати, бо я боялася, що не зможу, що мене знову назвуть цим дуплом.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова та DZIDZIO випустили кліп на спільну пісню, яка стала саундтреком до різдвяної комедії. Послухати її можна тут.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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