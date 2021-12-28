Розповнівша Бузова показала, як виглядає в пікантній білизні екс-коханої Тіматі

Ольга Бузова приміряла нижню білизну від Анастасії Решетової. / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова, яка днями помахала середнім пальцем перед камерою, знову опублікувала у Мережі пікантні кадри. Цього разу вона показала та приміряла спідню білизну від екскоханої Тіматі – Анастасії Решетової.

Зірка чимало часу приділила процесу розпакування подарунка та його огляду. Спочатку Бузова довго розглядала заповітну коробочку і дивувалась її оформленню. А потім, нарешті, не стримуючи захоплення, вона діставала кожен елемент чорно-червоного комплекту, демонструючи його на камерую

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Скріншот instagram/buzova86

Скріншот instagram/buzova86

Ольга Бузова зазначила, що мереживна білизна виявилась дуже м'якою та витонченою. Тож артистка не змогла протистояти спокусі і приміряла обновочки від колишньої Тіматі. Звісно ж, вона не змогла не показати фоловерам, як виглядає у такому сексуальному вбранні.

Скріншот instagram/buzova86

Так, поверх стрінгів Бузова, як і належить, одягла спідницю із тонкої сітки з підв'язками. Ба більше, телеведуча застебнула її ремінці навколо сідниць і повернулася так, щоб продемонструвати всю красу у кадрі.

Скріншот instagram/buzova86

Зазначимо, що на початку зими Анастасія Решетова офіційно оголосила про дозвіл своєї першої колекції спідньої білизни.

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Раніше Ольга Бузова вже з'являлась на публіку у пікантній білизні. Таким чином вона хотіла показати фігуру хейтерам, які дорікають їй щодо зайвої ваги.