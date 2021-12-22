Бесстыдница Бузова помахала средним пальцем перед камерой и громко рассмеялась

Месяц назад российская телеведущая травмировала руку. Звезда до сих пор не может полноценно работать кистью, однако некоторые жесты она уже показывает

Ольга Бузова рассказала о возобновлении руки после травмы. / Фото: instagram.com/buzova86

В начале ноября Ольга Бузова пожаловалась поклонникам на проблемы со здоровьем – она травмировала руку. Некоторое время артистка пыталась лечиться дома, но потом обратилась к врачам.

Как поделилась Ольга, во время переезда она резко взяла тяжелый чемодан и в результате кисть перестала нормально функционировать. Более того, из-за сложностей с рукой Бузова была вынуждена временно отложить работу и лечь в клинику, где медики провели полный осмотр и назначили лечение.

Реклама

Фото: скриншот instagram/buzova86

Через месяц после травмы рука Ольги до сих пор не функционирует полноценно. По словам Бузовой, она не может уверенно работать кистью.

Звезда попросила фанов не мучать ее вопросами о состоянии здоровья, так как реабилитация будет долгой. Она призналась, что восстановление может затянуться еще на полгода.

Восстановление в моей ситуации может происходить от полумесяца до полугода. От того, что вы у меня спрашиваете как рука, она лучше не становится, – заявила артистка.

Но как бы там не было, Ольга отметила, что рука у нее совсем не болит, и она не потеряла чувствительности. Более того, телеведущая не потеряла чувство юмора, и показала жест средним пальцем. Таким образом, она поделилась с поклонниками, радостной новостью, что восстановление проходит хоть медленно, но успешно

Реклама

Фото: скриншот instahram/buzova86

Телеведущая уточнила, что как только она полностью возобновит движение большим пальцем, кисть заработает полностью.

Ущемление нерва – это история длительная. Я в данный момент об этом говорю с улыбкой, но поначалу я очень испугалась. Но теперь понимаю, что нужно время, чтобы она полностью восстановилась, – объяснила Бузова.

Напомним, на днях Бузова публично унизила бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Но футболист не стал молчать и ответил на такой инцидент.