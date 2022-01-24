"Позолочене століття": на OLL.TV відбудеться велика прем'єра серіалу від творця "Абатства Даунтон"

На екрани вийде новинка "Позолочене століття" / Фото: oll.tv

В Україні серіал з'явиться одночасно зі світовою прем'єрою – 25 січня в Амедіатеці на стрімінговій платформі OLL.TV .

"Позолочене століття": чому варто дивитися серіал

Є як мінімум три причини, чому слід переглянути цей серіал. По-перше, це нова драма від Джуліана Феллоуза – людини, яка подарувала світові "Абатство Даунтон". Роботу над "Позолоченим століттям" він назвав здійсненням своєї давньої мрії. Його події відбуваються у найулюбленіший період сценариста історії Америки – епоху бурхливого зростання економіки напередодні нового століття. І водночас – це час запеклого протистояння американської аристократії та нуворишів-промисловців, у чиїх руках опинилися всі фінансові потоки країни.

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По-друге, – акторський склад. Головну роль юної, але збіднілої аристократки зіграла дочка Меріл Стріп, модель та актриса Луїза Джейкобсон. А її багатих, але консервативних тітоньок – героїня "Сексу та міста" Синтія Ніксон та Крістін Баранскі ("Хороша дружина", "Хороша боротьба"). Також у серіалі знялися Керрі Кун ("Зникла", "Мисливці за привидами: Спадкоємці"), Морган Спектор ("Підпільна імперія", "Батьківщина", "Реальний Роккі"), актриса та співачка Дене Бентон, Джинна Тріпплхорн, Таїса Донна Мерфі та ін.

Серіал дуже інтригує / Фото: Instagram

І по-третє, це дуже гарний серіал з розкішними костюмами, декораціями у вікторіанському стилі та шикарними особняками Нью-Йорка ХIХ століття. Як зазначив Феллоуз, тоді все й почалося: багатії, що заробили величезні статки на залізницях, судноплавстві, вугіллі та міді, переселилися до Нью-Йорка і почали будувати палаци на П'ятій авеню. Їм хотілося більшого та кращого. Але тут вони зіткнулися з корінною американською елітою – сім'ями, які приїхали із Шотландії та Англії 200 чи 300 років тому. Ті жили у скромних респектабельних будинках на Вашингтон-сквер. І "старий Нью-Йорк" не збирався поступатися своєю владою новоприбулим чужинцям.

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Багато хто пророчить серіалу успіх "Бриджертонів" / Фото: Instagram

Отже, 1882 рік, війна між Півднем та Північчю завершена. Після смерті батька-генерала Маріан Брук переїжджає з провінції до богемного Нью-Йорка до двох багатих родичок. Тітоньки Маріан належать до старої американської аристократії і не хочуть приймати той факт, що світ змінюється, а на зміну аристократам приходять промисловці. На їхню думку, племінниця має обертатися в їхньому колі, а не спілкуватися з такими безрідними вискочками-багатіями, як їхні сусіди, – залізничним магнатом Джорджем Расселлом і його амбітною дружиною. Дівчина опиняється у світі розкоші та багатства, жорстких правил вищого суспільства та інтриг, між "старим" та "новим" світом.

Марк Твен назвав цю епоху позолоченим віком, – сказав Феллоуз в інтерв'ю Entertainment Weekly. – Важливе слово тут – позолота. Це не золоте століття, а позолочене. Що каже нам – головним було те, що лежало на поверхні: створення правильного іміджу, необхідний зовнішній вигляд речей. І це було характерною рисою тієї епохи.

Тизер цієї кіношної новинки дивіться далі.

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Режисерами серіалу стали Майкл Енглер ("Абатство Даунтон", "Секс у великому місті", "Дедвуд") та Саллі Річардсон-Уітфілд ("Я – легенда", "Історія Антуана Фішера", "Еврика", "Американські боги", "Справжня жінка").

В Україні прем'єру серіалу "Позолочене століття" можна буде переглянути у Амедіатеці на сервісі OLL.TV із 25 січня.

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