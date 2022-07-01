Зрада? Експродюсер WELLBOY Юрій Бардаш порівняв Україну з нацистською Німеччиною (відео)

Юрій Бардаш знову пробив дно / Фото: Колаж: Сьогодні

З 24 лютого, коли всі українські зірки озвучили громадянську позицію та стали на захист Батьківщини, Юра Бардаш так і не знайшов у собі сил публічно засудити дії рашистів в Україні. Через це WELLBOY та його команда розірвали співпрацю з продюсером.

Зараз Юрій Бардаш відсиджується у Грузії. У своїх соцмережах він часто просуває напрацьовані пропагандистські меседжі Кремля про "нацистів", а також публікує інформацію про...Югославські війни.

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Днями продюсер пробив чергове дно. В Instastories він порівняв українців з...фашистами. А саме, Бардаш провів паралелі між гаслом "Німеччина – понад усе" (Deutschland über alles), яку часто можна було почути від німецьких лідерів в часи Другої світової війни, з українським гаслом "Україна – понад усе".

У stories Бардаш використав кадри із радянського фільму, де німецька фраза була написана на стовпі концтабору часів Другої світової війни.

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Після цього він запостив відео української молоді, яка в вишиванках, віночках та з синьо-жовтими прапорами вигукує: "Україна – понад усе".

Юра Бардаш виявився рашистом. Фото: скриншот з відео

Фіналізує свій так би мовити "камінг-аут" продюсер текстом із власної пісні Outro: "Я не хочу бути, як ти. Іду у відмову – озноб, оскома. Ти складаєш мрії, а це звук мого регіону".

Та на цьому Юра не закінчив свій перформанс. Порівнявши два гасла, Бардаш влаштував опитування, у якому йшлось: чи "Україна – понад дітей і життя людей". Очевидно для продюсера, рашизм – понад усе. Таким чином він показав усю свою цинічну суть та дав зрозуміти, що він підтримує загарбників.

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Скриншот Instagram

За підсумками його опитування, 76% вважають, що "Україна – понад усе", а 24% назвали гаслов "фашистським".

Скриншот Telegram

Громадянство РФ у Бардаша

Медіа-проєкт "Нахіба" провів розслідування і з'ясував, що Юрій ще до 24 лютого мав приналежність до РФ.

За даними розслідування, Бардаш має російське громадянство та прописку у Кутузовському проспекті у Москві. Його квартира знаходиться в елітному районі біля станції метро "Киевская".

Також зазначено, що за російським паспортом Бардаш здійснював перельоти рейсом Київ-Москва ще у 2015 році.

Як повідомляє Telegram-канал "Музвар", продюсер покинув Україну вже після 24 лютого, коли виїзд чоловікам був заборонений. Не виключення, що зробив він це за своїм російським паспортом.

Коротко про Юрія Бардаша

Юрій Бардаш народився в Алчевську (нині тимчасово окуповані території Луганської області). Вихованець інтернату. Приїхавши в Київ, заробляв на життя танцювальними виступами.

У 2000-х роках почав кар’єру продюсера. Займався такими проєктами як Quest pistols, Quest pistols Show, "Нервы", "Луна", "Грибы", "Коррупция", "Бамбинтон", "Метель", Force та іншими. Брав участь у кліпах українського виконавця Кузьми Скрябіна та російського репера Сєрьоги.

З 2018 року сольно виступає на сцені під псевдонімом Youra.

У 2019 році Бардаш під час інтерв'ю з Юрієм Дудем почав озвучувати кремлівські наративи щодо війни на Донбасі та міфічне цькування російськомовного населення.

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