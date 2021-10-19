Прем'єра четвертого сезону серіалу Швидка: чи зможе головний герой вижити після поранення

Прем'єра четвертого сезону серіалу "Швидка" / Фото: пресслужба
Новий сезон "Швидкої" – одна з найбільш очікуваних і яскравих осінніх прем'єр. Глядачі з нетерпінням чекали розвитку історії про пригоди парамедиків, тому що третій сезон закінчився несподівано і залишив відкритим гостре питання: чи вдасться герою Шульзі вижити після серйозного кульового поранення, яке він отримав під час виклику? Відповідь на це питання глядачі отримають вже в першій серії нового сезону.
Крім того, Рита, кохана Дена, поїде на стажування до Німеччини. Однак, як відносини на відстані вплинуть на почуття Дена і Рити? Це стане відомо вже в нових серіях.
Також до команди парамедиків приєднається нова героїня – Мелісса. Її зіграє українська актриса Поліна Фролова, вже відома за роллю Ніколь в третьому сезоні серіалу "Заряджені".
На роль Меліси ми переглянули близько сотні претенденток. Співпасти мало дуже багато критеріїв: краса, комедійність, вік, розум. Майже все це було у Поліни. Незважаючи на юний вік і невеликий досвід зйомок, вона не злякалася інших зірок "Швидкої" і проявила себе досить добре. Впевнені, її персонаж сподобається нашому глядачеві , – діляться режисер-постановник серіалу Олександр Богданенко та продюсер В'ячеслав Дергачов.
Також в "Швидкій" глядачі побачать вже добре знайомих героїв: головного лікаря Спартака Сергійовича, патологоанатома Серьожу, лікаря приймального відділення Віталіну. Дивіться новий сезон ситкому "Швидка" 25 жовтня по буднях о 19:00 на телеканалі НЛО TV.
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