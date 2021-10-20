Прем'єра кримінальної драми Місце під сонцем: чому головну героїню звинувачують у вбивстві

Прем'єра мелодрами "Місце під сонцем" / Фото: пресслужба

Зрада коханої людини розділила життя Марти, дівчини з провінційного містечка, на до і після. Її несправедливо звинувачують у вбивстві, тому вона змушена тікати з рідного міста. Випадкове знайомство з Дмитром приводить Марту до столиці, в багатий будинок його батька – кандидата в столичні мери Ігоря Парфьонова.

Марта – флакончик з сироваткою правди. Вона потрапляє до грішників і невинно, ненавмисно розкриває їх таємниці. Одягнувши на себе маску, вона прийшла, щоб зняти її з інших. Марта проходить шлях до себе через пристрасті, любов і інтриги, – сказала Тетяна Ратнікова про свою героїню.

Актриса Тетяна Ратнікова в серіалі зіграє головну героїню Марту / Фото: пресслужба

Реклама

Кожен з членів, здавалося б, благополучній сім'ї ховає власні скелети в шафі. А Марта, вимушена жити в цьому будинку під чужим ім'ям, несподівано виявиться в центрі великої і серйозної гри, в якій замішані гроші, зведення особистих рахунків, а також фінансові афери і, звичайно ж, людські пристрасті.

Для мого героя найважливіше – досягти мети. Причому кошти не мають значення. Він йде напролом і цим подобається мені як персонаж, над яким цікаво працювати. Негідників завжди цікавіше втілювати , – поділився актор Андрій Федінчик .

Він грає банкіра Волкова, який провертає через банк з головним героєм його темні грошові афери .

Андрій Федінчик зіграє негативного героя / Фото: пресслужба

Реклама

У будинку кандидата в столичні мери Марта знайомиться з пасинком Парфьонова. У Олексія непроста доля, він вже давно веде приховану війну з главою сімейства.

На шляху Олексія зустрічається багато перешкод, які він долає. А ось гідно чи ні – це вже вирішувати глядачам. Мені дуже цікаво "копатися" в персонажі, шукати щось спільне з ним і в чомусь не погоджуватися, – сказав актор Кирило Кузнєцов, який зіграв пасинка головного героя.

Актор Кирило Кузнєцов зіграє пасинка головного героя / Фото: пресслужба

Можна сказати, що наш фільм про те, скільки всього відбувається в межах однієї сім'ї: тут любов, підтримка, зради, таємниці, недовіра до найближчих, обман, жадоба влади. У цій історії немає чіткого поділу на хороших і поганих, у кожного є свої темні плями, – розповіла режисерка картини Аліна Чеботарьова.

Примітно, що мелодрама буде йти тільки в телевізійному ефірі каналу "Україна" без паралельної трансляції в YouTube.

Реклама

Читайте також: