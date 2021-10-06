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Продовження "Сексу і місто": усе, що потрібно знати про серіал

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
6 жовтня, 14:40
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And Just Like That – наступна глава культового серіалу "Секс і місто", зовсім скоро вийде на HBO Max
Продовження серіалу "Секс і місто" вийде в кінці 2021 року
Продовження серіалу "Секс і місто" вийде в кінці 2021 року / Фото: HBO

Легендарний серіал "Секс і місто" вийшов на екрани в 1998 році та набув шаленої популярності. Головними героїнями стали жінки за 30, життя кожної з них надихало глядачів. Через більш ніж 15 років, шоу не втратило актуальності: серіал переглядають, розбирають на цитати, і... знімають продовження.

Нова глава життя героїнь розкриється в серіалі And Just Like That. Творці інтригують прихильників вже більше пів року, адже всі деталі шоу до кінця не розкриваються. Що на цей момент відомо про серіал – розповідаємо.

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Дата виходу продовження "Сексу і місто"

Зйомки продовження серіалу "Секс і місто"
Зйомки продовження серіалу "Секс і місто" / Фото: Скріншот з YouTube

Платформа HBO Max анонсувала, що реліз серіалу відбудеться в грудні 2021 року. Точна дата не названа, але чекати вже залишилося небагато.

Планується, що перший сезон складатиметься з десяти епізодів, кожен з яких триватиме 30 хвилин.

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Сюжет

На зйомках продовження серіалу "Секс і місто" (And Just Like That...)
На зйомках продовження серіалу "Секс і місто" (And Just Like That...) / Фото: Скріншот з YouTube

Як повідомляє офіційний синопсис, Керрі, Міранда і Шарлотта пройдуть важкий шлях від складнощів у житті в 30 років і до вирішення ще більш непростих питань у 50 років. Усе це змушує нас замислитися ще глибше, ніж Керрі Бредшоу під час "нічної зміни" за комп'ютером.

Подробиць, звичайно, мало. Швидше за все, ми дізнаємося, що сталося з кар'єрою Керрі Бредшоу, як змінилися її стосунки з друзями Мірандою і Шарлоттою, які стали матерями дівчаток підлітків. Також ймовірно з'являться відсилання до пандемії, яка теж вплинула на життя всіх персонажів.

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Синтія Ніксон, Крістін Девіс і Сара Джессіка Паркер на зйомках продовження фільму "Секс у великому місті" в Нью-Йорку
Синтія Ніксон, Крістін Девіс і Сара Джессіка Паркер на зйомках продовження фільму "Секс у великому місті" в Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Хто з акторів повернеться до ролей?

Вже відомо, Кім Кетролл, яка зіграла Саманту Джонс, не повертається продовженні. Але з'явилися чутки, що її замінить новенька – Ніколь Арі Паркер, яка засвітилася на зйомках. Вона зіграє Лізу Тодд Векслер, маму трьох дітей і режисерку-документалістку.

У продовженні "Сексу і місто" Кім Кеттролл замінить Ніколь Арі Паркер
У продовженні "Сексу і місто" Кім Кеттролл замінить Ніколь Арі Паркер / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

У продовженні встиг знятися й Віллі Гарсон – той самий друг-гей Керрі Бредшоу – Стенфорд Блетч. На жаль, актор пішов з життя у вересні цього року.

Сара Джессіка Паркер і Віллі Гарсон на зйомках продовження серіалу "Секс і місто"
Сара Джессіка Паркер і Віллі Гарсон на зйомках продовження серіалу "Секс і місто" / Фото: Getty Images

Повернеться до своєї ролі Містера Біга і Кріс Нот. Без фінансиста і за сумісництвом коханого Керрі Бредшоу складно уявити серіал. Звичайно, за 17 років в їхніх стосунках, які можна сміливо назвати токсичними, багато чого змінилося. Тому буде ще цікавіше спостерігати за ними.

Кріс Нот і Сара Джессіка Паркер в образах Містера Біга і Керрі Бредшоу
Кріс Нот і Сара Джессіка Паркер в образах Містера Біга і Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images

Дивіться новий тизер перезапуску "Сексу і місто":

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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