Принц Гаррі й Меган Маркл увійшли в топ-100 найвпливовіших людей і потрапили на обкладинку Time

Принц Гаррі і Меган Маркл прикрасили обкладинку журналу Time / Фото: Getty Images, Time

Принц Гаррі, який сьогодні відзначає 37-річчя, і його дружина Меган Маркл очолили список "Ікони" в традиційному рейтингу видання Time. На обкладинці нового номера герцоги Сассекський постав в чорному образі, а Меган – у білому, дивлячись в камеру з серйозним виразом обличчя.

Кілька слів про пару написав шеф-кухар Хосе Андрес, з яким Меган і Гаррі співпрацювали в рамках благодійної діяльності. Про це йдеться на сайті Time.

Вони дають голос безмовним через засоби масової інформації. Разом із некомерційними партнерами вони йдуть на ризик, щоб допомогти нужденним громадам, пропонують психологічну підтримку темношкірим жінкам і дівчаткам в США і годують постраждалих від стихійних лих в Індії та країнах Карибського басейну, – написали він.

Принц Гаррі і Меган Маркл на обкладинці Time / Фото: Time

Всього видання Time випустило сім обкладинок, на яких, крім принца Гаррі та Меган, зображені гімнастка Сімона Байлс, акторка Кейт Вінслет, співачка Біллі Айліш, генеральний директор Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала, генеральний директор компанії NVIDIA Дженсен Хуанг і письменниця Кеті Пак Хонг.

Кейт Вінслет стала найголовнішою артисткою року, Біллі Айліш – найвпливовішою персоною в категорії "Першопрохідники". Серед найвпливовіших лідерів виявилися Джо Байден і лідер талібів, які захопили владу в Афганістані.

Дивіться, як навесні цього року Меган Маркл і принц Гаррі дали скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі:

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