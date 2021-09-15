Принцу Гаррі – 37: як королівська сім'я привітала онука Єлизавети II (фото)

Сьогодні принц Гаррі відзначає день народження. Незважаючи на всі конфлікти, королівська сім'я не забула привітати бунтівного герцога зі святом

Принц Гаррі відзначає день народження / Фото: AFP

На деякий час королівська сім'я вирішила забути про старі образи. У Instagram Єлизавети II з'явилося привітання для онука.

У InstaStories Букінгемський палац опублікував колаж з фото принца Гаррі . Є знімок і з дружиною Меган Маркл.

Вітаємо герцога Сассекського. Щасливого дня народження, – коротко сказано в публікації.

Реклама

Привітали в соцмережах принца Гаррі принц Вільям і Кейт Міддлтон, які, за чутками, недавно помирилися з герцогом Сассекському.

З днем народження, принц Гаррі, – написали Кейт і Вільям.

Реклама

Незважаючи на напружені стосунки, принц Чарльз публічно привітав син з днем народження. Він опублікував колаж зі спільних фото з іменинником.

З днем народження, герцог Сассекський, – сказано в публікації.

Інші новини про королівську сім'ю: