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Принцу Гаррі – 37: як королівська сім'я привітала онука Єлизавети II (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
15 вересня, 12:24
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Сьогодні принц Гаррі відзначає день народження. Незважаючи на всі конфлікти, королівська сім'я не забула привітати бунтівного герцога зі святом
Принц Гаррі відзначає день народження
Принц Гаррі відзначає день народження / Фото: AFP

На деякий час королівська сім'я вирішила забути про старі образи. У Instagram Єлизавети II з'явилося привітання для онука.

У InstaStories Букінгемський палац опублікував колаж з фото принца Гаррі . Є знімок і з дружиною Меган Маркл.

Вітаємо герцога Сассекського. Щасливого дня народження, – коротко сказано в публікації.

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Привітали в соцмережах принца Гаррі принц Вільям і Кейт Міддлтон, які, за чутками, недавно помирилися з герцогом Сассекському.

З днем народження, принц Гаррі, – написали Кейт і Вільям.

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Незважаючи на напружені стосунки, принц Чарльз публічно привітав син з днем народження. Він опублікував колаж зі спільних фото з іменинником.

З днем народження, герцог Сассекський, – сказано в публікації.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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