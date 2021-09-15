Принцу Гаррі – 37: як королівська сім'я привітала онука Єлизавети II (фото)

На деякий час королівська сім'я вирішила забути про старі образи. У Instagram Єлизавети II з'явилося привітання для онука.
У InstaStories Букінгемський палац опублікував колаж з фото принца Гаррі . Є знімок і з дружиною Меган Маркл.
Вітаємо герцога Сассекського. Щасливого дня народження, – коротко сказано в публікації.
Привітали в соцмережах принца Гаррі принц Вільям і Кейт Міддлтон, які, за чутками, недавно помирилися з герцогом Сассекському.
З днем народження, принц Гаррі, – написали Кейт і Вільям.
Незважаючи на напружені стосунки, принц Чарльз публічно привітав син з днем народження. Він опублікував колаж зі спільних фото з іменинником.
З днем народження, герцог Сассекський, – сказано в публікації.
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