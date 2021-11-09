Принц Вільям і Кейт Міддлтон шукають людину, яка вестиме їхні профілі у соцмережах

Принц Вільям і Кейт Міддлтон шукають фахівця із соціальних мереж / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge
Згідно з описом на сайті, вся робота полягає в тому, щоб керувати профілями герцога та герцогині Кембриджських у соціальних мережах Instagram, Twitter, YouTube – створювати публікації та тримати публіку в курсі подій у сім'ї Вільяма, Кейт та їхніх дітей.
Претендент також буде робити фото та відео сім'ї, працювати над комунікаціями у всіх благодійних організаціях герцога та герцогині.
Ймовірно, кандидат супроводжуватиме Кейт Міддлтон та/або принца Вільяма у ділових поїздках. Від свого майбутнього фахівця герцог та герцогиня також вимагають "завжди тактовно та обачно поводитися з конфіденційною інформацією".
Якщо раптом вам підходить пропозиція від Кейт та принца Вільяма, подайте свою заявку на сайті Royal Household.
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