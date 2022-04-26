Принц Вільям соромився своєї матері? Деталі нової книги про королівську сім'ю наробили багато галасу

Нова книга про королівську родину розкриє багато таємниць / Фото: Getty Images

Поки що наші читачі обговорювали думка королівського експерта про Меган Маркл, з'явилася ще одна порція цікавих новин про монаршу сім'ю Великобританії.

Так, у Мережі з'явилися перші промоуривки з книги Роберта Джобсона про королівську сім'ю. Письменник та експерт надав Daily Mail фрагменти зі своєї нової книги, куди увійшли увійшли інтерв'ю принца Вільяма, а також службовців палацу, які працювали на БКС десятиліття тому. Цю книгу вже назвали роботою герцога Кембриджського на випередження – незабаром світ побачить книгу від принца Гаррі, де, як відомо, він представить світові свою правду про життя в королівській сім'ї.

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Підхід до виховання принців був різним / Фото: Getty Images

Про некерованого Гаррі, якому всі дозволяли

У Великобританії в аристократичних сім'ях є "прокляття" першого сина, пов'язане з тим, що на первістка покладають великі надії та зобов'язання у зв'язку з успадкуванням титулу та привілеїв. Багато в чому відрізняється і виховання старшої дитини та наступних. Це якраз історія про принца Вільяма та Гаррі.

У книзі наголошується, що принц Гаррі відчував вседозволеність, хоч і той факт, що тягар трону падає на старшого брата, зачіпало його самолюбство. Тому він обрав собі роль блазня, а принцеса Діана в цьому йому потурала. Принц Вільям наголошував, що це була помилка з боку матері. В результаті малюк Гаррі міг регулярно доводив службовців палацу до жаху своїми витівками. Так, він міг порадити служниці схуднути, а в школі якось спробував зняти штани з учителя.

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Коли принцеса Діана слухала цю історію у кабінеті директора школи, вона розсміялася! І замість того, щоб покарати і зупинити Гаррі, леді Ді потурала цьому глумленню,

- казав принц Вільям.

Розуміючи, що на брата треба знайти управу, він був змушений розповідати про поведінку принца Гаррі, що служить палацу.

Принцеса Діана дозволяла сину набагато більше / Фото: Getty Images

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Про те, як принц Вільям соромився своєї матері

Занадто рано подорослішавши через розлучення батьків, а також через покладені на нього королівські обов'язки у зв'язку з майбутньою спадщиною трона, принц Вільям почав розуміти, як сильно відрізняється лайфстайл його мами, улюблениці всього світу принцеси Діани, а також її підходи до виховання молодшого брата. Наступні спогади принца Вільяма це ілюструє:

Якось ми їхали в машині з нянею, мамою та охоронцем. Мама почала розповідати вульгарний анекдот, і один із службовців намагався її зупинити: є подробиці, які не створені для дитячих вух. Але її це не зупинило і навіть розлютило, вона вважала, що нам уже можна слухати все. І коли ми приїхали до школи, Гаррі побіг до однокласників і в усіх пікантних подробицях поділився свіжим анекдотом від мами. Добре, що зрештою його зупинив викладач.

Ще один випадок, коли леді Ді дозволила синам ганяти на картингу ідеальним газоном перед палацом:

Уявіть ідеальний газон, який розрізали наші машини. Батько був лютий, а мама підганяла нас тиснути на газ. Загалом вони були дуже різні.

Були моменти, які сильно бентежили принца Вільяма / Фото: Getty Images

Також у книзі є коментар колишнього редактора Dailymail Кітті Муні. Жінка згадала, як під час одного з прийомів принц Чарльз почав співати жартівливу пісеньку із серіалу своєї юності. Тоді Кітті пожартувала до принца Вільяма, мовляв, батько може увігнати у фарбу. А принц відповів:

Я не соромлюсь батька, я соромлюся своєї матері.

Як ви вже зрозуміли, книга буде сповнена сенсаційних одкровень. Ми вже чекаємо з нетерпінням!

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