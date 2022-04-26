Принц Вільям соромився своєї матері? Деталі нової книги про королівську сім'ю наробили багато галасу

Нова книга про королівську родину розкриє багато таємниць / Фото: Getty Images
Поки що наші читачі обговорювали думка королівського експерта про Меган Маркл, з'явилася ще одна порція цікавих новин про монаршу сім'ю Великобританії.
Так, у Мережі з'явилися перші промоуривки з книги Роберта Джобсона про королівську сім'ю. Письменник та експерт надав Daily Mail фрагменти зі своєї нової книги, куди увійшли увійшли інтерв'ю принца Вільяма, а також службовців палацу, які працювали на БКС десятиліття тому. Цю книгу вже назвали роботою герцога Кембриджського на випередження – незабаром світ побачить книгу від принца Гаррі, де, як відомо, він представить світові свою правду про життя в королівській сім'ї.
Про некерованого Гаррі, якому всі дозволяли
У Великобританії в аристократичних сім'ях є "прокляття" першого сина, пов'язане з тим, що на первістка покладають великі надії та зобов'язання у зв'язку з успадкуванням титулу та привілеїв. Багато в чому відрізняється і виховання старшої дитини та наступних. Це якраз історія про принца Вільяма та Гаррі.
У книзі наголошується, що принц Гаррі відчував вседозволеність, хоч і той факт, що тягар трону падає на старшого брата, зачіпало його самолюбство. Тому він обрав собі роль блазня, а принцеса Діана в цьому йому потурала. Принц Вільям наголошував, що це була помилка з боку матері. В результаті малюк Гаррі міг регулярно доводив службовців палацу до жаху своїми витівками. Так, він міг порадити служниці схуднути, а в школі якось спробував зняти штани з учителя.
Коли принцеса Діана слухала цю історію у кабінеті директора школи, вона розсміялася! І замість того, щоб покарати і зупинити Гаррі, леді Ді потурала цьому глумленню,
- казав принц Вільям.
Розуміючи, що на брата треба знайти управу, він був змушений розповідати про поведінку принца Гаррі, що служить палацу.
Про те, як принц Вільям соромився своєї матері
Занадто рано подорослішавши через розлучення батьків, а також через покладені на нього королівські обов'язки у зв'язку з майбутньою спадщиною трона, принц Вільям почав розуміти, як сильно відрізняється лайфстайл його мами, улюблениці всього світу принцеси Діани, а також її підходи до виховання молодшого брата. Наступні спогади принца Вільяма це ілюструє:
Якось ми їхали в машині з нянею, мамою та охоронцем. Мама почала розповідати вульгарний анекдот, і один із службовців намагався її зупинити: є подробиці, які не створені для дитячих вух. Але її це не зупинило і навіть розлютило, вона вважала, що нам уже можна слухати все. І коли ми приїхали до школи, Гаррі побіг до однокласників і в усіх пікантних подробицях поділився свіжим анекдотом від мами. Добре, що зрештою його зупинив викладач.
Ще один випадок, коли леді Ді дозволила синам ганяти на картингу ідеальним газоном перед палацом:
Уявіть ідеальний газон, який розрізали наші машини. Батько був лютий, а мама підганяла нас тиснути на газ. Загалом вони були дуже різні.
Також у книзі є коментар колишнього редактора Dailymail Кітті Муні. Жінка згадала, як під час одного з прийомів принц Чарльз почав співати жартівливу пісеньку із серіалу своєї юності. Тоді Кітті пожартувала до принца Вільяма, мовляв, батько може увігнати у фарбу. А принц відповів:
Я не соромлюсь батька, я соромлюся своєї матері.
Як ви вже зрозуміли, книга буде сповнена сенсаційних одкровень. Ми вже чекаємо з нетерпінням!
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