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Попри страхи принца Гаррі, Меган Маркл не повторить долю принцеси Діани: аргументи експерта

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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22 квітня, 12:47
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Не раз герцог Сассекський говорив у своїх полум'яних промовах, що боїться за свою дружину – щоб її не наздогнала доля його матері. Але королівський експерт вважає, що цьому немає передумов. Чому – читайте у нашому матеріалі
Експерт вважає, що між Меган Маркл та леді Ді є принципова різниця
Експерт вважає, що між Меган Маркл та леді Ді є принципова різниця / Фото: Getty Images

Багато хто порівнює Меган Маркл і принцесу Діану, говорячи про їхню велику схожість. Але насправді у важливих речах між ними є важлива різниця. Про це говорить королівський біограф Говард Ходжсон. Express.Uk.

Не секрет, що 40-річна Меган Маркл багато в чому наслідує принцесу Діану (навіть під час туру в Нідерландах повторила її образ). Між ними справді є багато спільного. Обидві – знамениті та впливові, у їхніх інтересах – благодійність, бажання змінити світ. І у Меган, і у леді Ді завжди чітка позиція з будь-яких питань. Вони обидві не насолоджувалися життям у королівській сім'ї Великобританії з її правилами, заборонами та розпорядженнями.

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Меган Маркл та принц Гаррі
Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Але, на думку королівського біографа, герцогиня Сассекська, потрапивши до королівської родини, не мала ілюзій. А ось юна принцеса Діана опинилася в безодні проблем через недосвідченість.

Мені здається, Діана щиро не припускала, що бути принцесою жахливо. Не можна зайти в туалет без того, щоб хтось не стояв під дверима, доводиться робити одне й те саме в ті самі дати, щороку до кінця свого життя. І ти маєш залишатися ввічливою з усіма весь час. Вона дізналася досить швидко, що це не пов'язано з історією про Попелюшку,

- зазначив Ходжсон.

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Принцеса Діана
Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Натомість Меган, маючи за плечима голлівудський бекграунд, спочатку не планувала стати членом монаршої сім'ї, як на те чекали родичі чоловіка. Тому, на думку експерта, герцоги Сассекські лукавили, виправдовуючи свою втечу з палацу – у США – тим, що цей єдиний вихід, щоб уникнути повторення історії. Принц Гаррі неодноразово казав, що боїться трагічної долі Меган, що була в його матері. Насправді герцогиня спочатку розуміла, що хоче отримати:

Я думаю, що Меган знала про це протягом усього часу. Вона просто не збиралася залишатися,

- стверджує Говард.

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У пари свій шлях, що вони демонструють світові. Раніше принц Гаррі навіть інтригував, що може привезти дітей до Великобританії.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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