Принца Гаррі і Меган Маркл освистали на церемонії нагородження телевізійної премії

Герцогів Сассекських освистали на церемонії Національної телевізійної премії / Фото: Getty Images, Скріншот из Daily Mail

Після того, як журналіст і ведущий Тревор Макдональд представив номінантів із найзнаковіших телевізійних моментів року, на екрані показали кадри зі скандального інтерв'ю Меган і Гаррі, яке вони дали ведучій Опрі Вінфрі.

І хоча в офіційній трансляції цього не було чути, та в залі публіка голосно обурювалася і освистувала герцога і герцогиню Сассекських, пише The Daily Mail.

Меган і Гаррі були показані на екрані в ролику телевізійних моментів за останні дванадцять місяців. Відразу ж по всій арені пролунав свист. Начебто вони були злочинцями, – цитує своє джерело видання.

Захід The National Television Awards на лондонській арені O2 – це одне з головних подій британського шоу-бізнесу, в якому беруть участь найбільші зірки Великої Британії. ЗМІ зазначають, що репутація Меган Маркл і принца Гаррі зіпсувалася навіть серед зіркової еліти Лондона.

Скандальне інтерв'ю

7 березня в ефірі американського телеканалу CBS вийшло велике інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі, яке шокував багатьох. Ведучій Опрі Вінфрі пара відверто розповіла про життя в королівській родині, переїзді, дітей тощо.

Інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Вінфрі / Фото: Скриншот из видео

Цікаво, що інтерв'ю герцогів Сассекських з Опрою Вінфрі потрапило в номінацію "Видатний документальний або спеціальний випуск" премії "Еммі-2021".

Чи є шанс на примирення королівської сім'ї і Меган Маркл – дивіться в сюжеті:

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