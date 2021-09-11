Принца Гарри и Меган Маркл освистали на церемонии награждения телевизионной премии

Герцогов Сассекских освистали на церемонии Национальной телевизионной премии / Фото: Getty Images, Скриншот из Daily Mail

После того, как журналист и ведущий Тревор Макдональд представил номинантов из самых знаковых телевизионных моментов года, на экране показали кадры из скандального интервью Меган и Гарри, которое они дали ведущей Опре Уинфри.

И хотя в официальной трансляции этого не было слышно, но в зале публика громко возмущалась и освистывала герцога и герцогиню Сассекских, пишет The Daily Mail.

Меган и Гарри были показаны на экране в ролике телевизионных моментов за последние двенадцать месяцев. Сразу же по всей арене раздался свист. Как будто они были злодеями, – цитирует свой источник издание.

Мероприятие The National Television Awards на лондонской арене O2 – это одно из главных событий британского шоу-бизнеса, в котором участвуют крупнейшие звезды Великобритании. СМИ отмечают, что репутация Меган Маркл и принца Гарри испортилась даже среди звездной элиты Лондона.

Скандальное интервью

7 марта в эфире американского телеканала CBS вышло большое интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое шокировало многих. Ведущей Опре Уинфри пара откровенно рассказала о жизни в королевской семье, переезде, детях и прочем.

Интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри / Фото: Скриншот из видео

Любопытно, что интервью герцогов Сассекских с Опрой Уинфри попало в номинацию "Выдающийся документальный или специальный выпуск" премии "Эмми-2021".

Есть ли шанс на примирение королевской семьи и Меган Маркл – смотрите в сюжете:

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