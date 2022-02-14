Принца Гаррі помітили у США у компанії одного з членів королівської родини (фото)

Принца Гаррі та принцесу Євгенію сфотографували у США / Фото: Getty Images

Відстань та скандали не вплинули на стосунки герцога Сассекського та дочки принца Ендрю. Королівські експерти не раз говорили про їхню дружбу, а тепер з'явилися фото принцеси Євгенії та принца Гаррі у Каліфорнії. Внуків королеви помітили на стадіоні серед глядачів "Супербоула".

Скриншот: Twitter

Принц Гаррі та принцеса Євгена у США / Фото: Twitter

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Цікаво, що Меган Маркл вирішила не відвідувати захід.

Королівські експерти не перший день обговорюють можливе примирення принца Гаррі із сім'єю. Раніше наголошувалося, що саме принцеса Євгенія може допомогти Гаррі налагодити стосунки з британськими монархами.

Додамо, дочка принца Ендрю підтримувала Меган Маркл і принца Гаррі одна з небагатьох, хто підтримував пару з самого початку. Своєю чергою герцоги Сассекські після переїзду до США надали свій лондонський будинок Фрогмор-котедж у розпорядження принцесі Євгенії та її сім'ї. Коли принц Гаррі приїжджав до Лондона минулого року на похорон дідуся, він гостював саме у двоюрідної сестри.

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Нещодавно ми розповідали, що принц Гаррі готовий приїхати до Лондона, але є одна умова.