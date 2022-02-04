Принц Гаррі готовий приїхати до Британії з Меган Маркл та дітьми, але є одна умова

Цього року у королівській сім'ї заплановано кілька подій, заради яких принц Гаррі може приїхати додому

Принц Гаррі хоче з Меган Маркл та дітьми приїхати до Британії / Фото: Getty Images

За інформацією інсайдерів, принц Гаррі хоче налагодити стосунки із членами королівської родини. Герцог Сассекський таки відновив спілкування зі старшим братом. Він уже навіть познайомив свого сина Арчі та дочку Лілібет з дітьми принца Вільяма – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Гаррі і Меган вважають, що було б неправильно позбавляти своїх дітей можливості познайомитися з кузенами. Гаррі організував спеціальну телефонну розмову з принцом Вільямом, щоб їхні діти могли побачити одне одного, – розповів інсайдер. виданню US.Weekly

Принц Вільям, принц Гаррі, Меган Маркл і Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

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Принц Гаррі сподівається, що цього року його діти зможуть зустрітися з кузенами в Британії. Приїхати він готовий лише, якщо йому нададуть охорону. Щоб досягти цього, герцог Сассекський навіть позивається до уряду Британії.

Гаррі має намір повернутися до Британії разом з Меган, Арчі та Лілібет, щоб побачити королеву. Але це станеться лише в тому випадку, якщо уряд вживе відповідних заходів для захисту його сім'ї. Він відмовляється наражати їх на ризик. Їх безпека понад усе

Нагадаємо, за інформацією королівських експертів, принц Гаррі і Меган Маркл можуть приїхати на службу, приручену до першої річниці смерті принца Філіпа. Також очікується, що герцоги Сассекські будуть присутні на святкуванні платинового ювілею Єлизавети ІІ.

Раніше стало відомо, що принц Чарльз боїться за репутацію свого життя через одкровення принца Гаррі.