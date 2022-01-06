"Привіт медведєвсько-путінської Росії": Собчак прокоментувала заворушення у Казахстані

Ксенія Собчак висловила своє ставлення до того, що відбувається в Казахстані. / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Уже декілька днів ми спостерігаємо нестабільну ситуацію у Казахстані, де ввели надзвичайний стан, відправили уряд у відставку й триває жорстоке зіткнення мітингувальників з силовиками. Чимало зірок звернулось до казахстанської влади з проханням ухвалити правильне рішення, а до народу – не створювати паніки. Водночас Ксенія Собчак зізнається, що те, що відбувається, її зачаровує.

У Instagram скандальна блондинка заявила, що влада боїться революції та завжди сприймає її як загрозу. Ба більше, Собчак стверджує, що Казахстан на тлі протестів подав російським політикам урок.

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Чим те, що відбувається в Казахстані загрожує росіянам? Гайки крутитимуть сильніше. Влада боїться революції, а революція на порозі завжди сприймається як: загроза; російське поле експериментів, де можна щось нажити; наочний урок. Урок, який дав нашій політичній еліті Казахстан: залишити когось на кріслі та відійти в тінь — не варіант; тільки керувати одноосібно, – вважає телеведуча.

Водночас Ксенія Собчак наголосила, що вона проти революцій. Але її зачаровує "картина падіння імперії, якоїсь стабільної консервативної системи, яка руйнується за одну секунду".

Я не за, звісно, ​​я різко проти. Та не можу відвести погляду. Я нещодавно була в Алмати, сиділа та слухала про велику історію, перемоги, науку. І ось раз: зірвані погони, поліцейські машини, що горять, захоплені аеропорти, – зазначила зірка.

Окрім того, Собчак написала, що сценарій з теперішнім президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим – це "привіт медведівсько-путінській Росії".

Минулого року жорсткий протест був у Лукашенка, зараз у Назарбаєва (так чи інакше він червона ганчірка). Адже сценарій з теперішнім президентом Токаєвим – це такий привіт медведівсько-путінській Росії. Пам'ятаю розмови: "Назарбаєв зробив мудро, відійшов від влади, став батьком нації, поставив слабкого президента на своє місце". І ось його відправили у відставку на третій день протестів, – додала Ксенія.

Нагадаємо, масові акції протесту у Казахстані тривають вже п'ять днів. Причиною такого заворушення стало підвищення цін на пальне. Невдовзі президент країни покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. За словами Токаєва, погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном.