Продюсер ALEKSEEV прокоментував чутки про їхній роман: Мені смішно

Відомий український режисер і продюсер співака Микити Алєксєєва одружений і виховує трьох синів, проте за лаштунками шоу-бізнесу стали з'являтися чутки про його романтичні стосунки з підопічним

Олег Боднарчук прокоментував плітки про роман з Микитою Алєксєєвим / Фото: instagram.com/alekseev_officiel, instagram.com/olegbodnarchuk

В інтерв'ю DOROTYE Олег Боднарчук, який розповів про конфлікт з Тіною Кароль, зізнався, що у нього немає друзів в шоу-бізнесі, а тому – немає тих, хто міг би поділитися з ним різного роду плітками і чутками, зокрма і про його "роман" з ALEKSEEV.

В інтерв'ю Боднарчук відповів на запитання про те, як реагував на чутки про романтичні стосунки з підопічним.

Як на таке можна реагувати? Мені смішно. Микита – це мій четвертий син, – відповів Олег.

/ Фото: instagram.com/alekseev_officiel

За словами режисера, він не чув, що хтось розпускав про нього такі чутки, оскільки в пресі зазвичай не висвітлюють його особисте життя.

Я нічого цього не знаю, не чув. Звідки я повинен черпати інформацію? Хто мені може щось сказати? Мене іноді запитують: "А Ані Лорак з ким?", "А від кого у Лободи дитина?". Я кажу: "Ви реально думаєте, що я з ними спілкуюся на ці теми? Від кого ти народила або з ким ти зараз зустрічаєшся?" У нас чіткі межі, – пояснив Олег.

Зазначимо, що зараз ALEKSEEV зустрічається з однією з учасниць оновленого гурту "ВІА Гра" – Уляною Синецькою. Заради коханого дівчина навіть переїхала з Росії в Україну.

Дивіться повне інтерв'ю Олега Боднарчука: