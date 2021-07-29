Боднарчук більше не співпрацює з Кароль після сварки на вокальному шоу – що сталося

Відомий режисер і продюсер пояснив, що йому краще працювати за умови, якщо він співпрацює з артистом разом і є співавтором ідеї, а не просто виконавцем

Олег Боднарчук пояснив, чому не працює з Тіною Кароль / Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/tina_karol

Як стверджує Олег Боднарчук, який прокоментував номер Лободи на МУЗ-ТВ, у нього виник конфлікт під час роботи з Тіною Кароль. Він був креативним продюсером її фільму і автором деяких ідей в кінострічці – тоді, як зізнається режисер, ще все було добре.

Але, за словами Олега, труднощі виникли на майданчику одного з популярних вокальних шоу, де Тіна виступала як тренерка.

У неї було купа якихось дурних ідей. Завдання було одне – перемогти, а для цього всі засоби були хороші. Вони мені не дуже підходили. Наприклад, співає хлопчик "Пісню про пісню", і ні з того ні з сього вона йому причепила мак – символ 8 травня. Я пам'ятаю, ми так посварилися. Кажу: "Навіщо йому цей мак?", а вона каже: "Мені треба". Я так зрозумів, що вона таким чином натякає людям, щоб вони за нього голосували. Але це символ, який до пісні не мав відношення, – заявив Олег в інтерв'ю DOROTYE .

Як зізнався, Олег, подібна ситуація на шоу сталася і з Святославом Вакарчуком. В одному із сезонів у фіналі була сцена, коли троє тренерів позували з учасниками біля рояля, і лише Святослав Вакарчук перебував зі своїм підопічним в госпіталі.

Ну, я розумію, це був 2015 рік. А потім я зрозумів, що це були ... мутки, – поділився Олег.

Раніше Олег Боднарчук назвав український шоу-біз нудним і похвалив Моргенштерна.

Дивіться повне інтерв'ю з Олег Боднарчуком: