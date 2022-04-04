Продюсерка Мозгова змінила ставлення до Зеленського: "Він став моїм президентом"

Мозгова переглянула своє ставлення до Зеленського через війну / Фото: facebook.com/olenamozgova1, Колаж: Сьогодні

За останні два місяці, впевнені, багато хто переглянув своє ставлення до тих чи інших людей, змінив погляди на звичні речі. Серед таких – українська продюсерка Олена Мозгова.

У своєму Facebook-профілі вона розповіла, що не голосувала за Володимира Зеленського й ніколи не була його фанаткою. Проте зараз Мозгова абсолютно підтримує главу держави.

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Я не є фанатом Зеленського, я не голосувала за нього, я не відчувала і не визнавала його своїм президентом. Але я маю визнати, що він став моїм президентом за ці майже 40 днів, – написала вона у соцмережі.

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Продюсерка також попросила всіх, хто критикує Зеленського, відписатися від неї.

Якщо б мені хотілось почитати якусь образливу муть про Президента, то я б напевно пішла на сторінки каZапів, впевнена, там вони відриваються по повній. Але я не ходжу по смітниках і помийках, і не хочу, не буду читати цього лайна у стрічці новин на своїй сторінці! Як казав один мій знайомий: "п*Zдіти – не мішки ворочати", тому всім, кому потрібно почесати язика, йдуть і роблять це на своїх кухнях та сторінках ФБ. А я втомилась, в мене багато справ і витрачати свою енергію на хз що не стану, – додала Олена Мозгова.

Минулої ночі Володимир Зеленський звернувся до американців під час церемонії "Греммі" – у Лас-Вегасі показали відео від президента України.

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Ми також писали, що на гала-вечорі премії Wiktory 2021 у Варшаві 31 березня оргкомітет нагородив президента України Володимира Зеленського спеціальною премією.

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