Джамала заспівала на польській церемонії Wiktory, де вручили спеціальну нагороду Володимиру Зеленському

Співачка Джамала виконала пісню "1944" під час премії Телевізійної академії Польщі та передала спеціальну нагороду президентові України

Получив нагороду міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з рук Джамали / Фото: прес-служба

Більше місяця триває російське вторгнення в Україну. Зараз кожен патріот робить все, щоб перемога над рашистами швидше відбулася. Так, співачка Джамала використовує свій голос, щоб максимально допомагати Україні, яка через російську агресію зараз переживає найскладніший період у сучасній історії. Розкажемо далі про її виступ на польській премії Wiktory 2021 року.

Wiktory – nagrody – нагорода Телевізійної академії, яка присуджувалась у 1985–2014 роках видатним особам Польщі в галузі телебачення. Після тривалої перерви цього року премію знову було вручено. Гала-вечір премії Wiktory 2021 відбувся у Варшаві 31 березня. Почалася церемонія із ноти підтримки українського народу.

Реклама

Співачка Джамала з піснею "1944" відкрила вечір. Так, крім слів підтримки, оргкомітет нагородив президента України Володимира Зеленського спеціальною премією.

Джамала / Фото: пресслужба

Статуетка Superwiktory 2021 була вручена на знак солідарності Польщі з Україною у боротьбі з Росією. Отримав нагороду міністр закордонних справ України Дмитро Куліба з рук Джамали.

Реклама

"Мені випала честь презентувати нагороду від польського народу нашому президентові. Людині, яка надихає всіх нас на захист нашої свободи та країни. Людині, яка сьогодні виявляє виняткову мужність, коли ми всі так потребуємо!" – прокоментувала Джамала.

Зазначимо, Джамала з моменту початку війни бере участь у благодійних акціях із піснею "1944". Так, у рамках Concert for Ukraine у британському Бірмінгемі організаторам вдалося зібрати понад 13,4 млн. фунтів стерлінгів на підтримку українців, які постраждали під час війни. Також збори проходили у Німеччині (нацвідбір на "Євробачення", 67 млн ​​євро ), Литві (шоу "Голос", 52 тис. євро ), Румунії (концерт We Are One, 950 тис. євро ).

Джамала допомагає збирати гроші для України / Фото: пресслужба

Також читайте ексклюзивне інтерв'ю Ігоря Кондратюка про життя в реаліях війни та майбутнє шоу-бізнесу.

Реклама

Нагадаємо, що вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!