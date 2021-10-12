Продюсер Вадим Лисиця запропонував дозволити виступати російським зіркам в Україні, але з однією умовою

Вадим Лисиця прокоментував петицію Ігоря Кондратюка / Фото: Facebook

Вадим Лисиця запропонував варіант, на яких умовах російські зірки могли б давати концерти в Україні.

У мене своя позиція з цього приводу, вона полягає в тому, що, звичайно, якось регулювати виступу російських артистів в Україні потрібно, і не забороняти, але зробити якісь такі умови, щоб вони, наприклад, виступаючи в Харкові, або в Києві, або в Запоріжжі, повинні були відраховувати якусь суму на українську армію, – сказав український продюсер в ефірі "Україна 24".

Вадим Лисиця / Фото: Instagram

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Вадим Лисиця вважає, що не всі російські артисти погодилися б їздити сюди і платити гроші українській армії.



Що стосується українських артистів, які їздять в Росію, він назвав ситуацію складною. Але зазначив, зараз не так багато таких зірок, у яких є концерти в Росії.

І все ж, якщо вони таки їздять, то потрібно теж зробити якийсь податок, який чітко розумітиме артист, що якщо він поїхав в РФ і заробив там тисячу доларів то, наприклад, 300-500 доларів він віддає української армії. Це нормально, – додав Вадим Лисиця.

Нагадаємо, петиція Ігоря Кондратюка про заборону концертів артистів з РФ набрала необхідні 25 тисяч підписів. Тепер ініціативу продюсера повинен розглянути президент Володимир Зеленський.