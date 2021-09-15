Просив зробити аборт і бажав смерті від раку: Саша Пустовіт про реальні стосунки з чоловіком

Саша Пустовіт розповіла про зворотній бік ідилії в Instagram / Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/sashaabo

У червні цього року Саша Пустовіт дала інтерв'ю Маші Єфросиніній, де розповіла про своє "щасливого життя". Через два дні вона оголосила, що розлучається з чоловіком Ігорем Пустовітом.

Саша вирішила повторно "здати іспит" на відвертість і розповісти Маші, що, за її версією, дійсно відбувається у неї в родині.

Ігор і Саша Пустовіти з дітьми / Фото: instagram.com/sashaabo

За словами Саші, все йшло до розлучення вже довгий час. Останньою краплею стало те, що Ігор прочитав її листування з мамою і подругою, де вона скаржиться на психологічний тиск з його боку. Чоловік нібито довгий час морально принижував Сашу, поки в Instagram вони створювали образ щасливої родини.

Аборт і туберкульоз

Саша ніколи не зізнавалася раніше, але, як виявилося, коли вона була вагітна першин сином, у неї виявили закриту форму туберкульозу (форма, при якій людина не може заразити інших). Дівчина пропила курс потужних антибіотиків. За словами Пустовіт, чоловік просив її зробити аборт, тому що боявся, що у дитини будуть великі проблеми зі здоров'ям.

Він сказав, щоб я зробила аборт, бо він не возитиме хворої дитини в Німеччину на лікування. Хоча лікарі говорили: "Все добре, це плацентарний бар'єр, дитина народиться здоровою. Якщо ти зараз зробиш аборт, ти помреш. Тому що вагітність – єдиний механізм, який підтримує зараз життєдіяльність організму", – пояснила Саша.

За словами дівчина, мати Ігоря теж тиснула на неї і просила зробити аборт. Саме тому Саша не спілкується зі своєю свекрухою.

Як каже блогерка, на її думку, чоловік шантажував її тим, що розкриє цю історію, тому що хоче, щоб Саша підписала документи і прийняла його умови розлучення.

Саша надала скріншоти листування з чоловіком, де він вимагає, щоб обидва їхні сини жили разом з ним, а також просить віддати йому будинок і автомобіль.

Скріншот: YouTube

Як каже Саша, вона не проти, щоб її сини хоч кожен день бачилися з батьком, але хоче, щоб вони жили з нею.

Булімія і шантаж

Довгий час Саша страждала на булімію. Іноді напади трапляються досі. Булімія – це психологічне захворювання, яке представляє собою розлад харчової поведінки, коли людина вживає велику кількість їжі, а потім позбавляється від неї за допомогою штучно викликаної блювоти.

У Саші це почалося ще в 17 років. Пізніше хвороба пройшла, але повернулася під час першої вагітності. За словами Саші, Ігор говорив їй про те, що вона "психічно хвора" і він "забере у неї дітей". У Ігоря, за словами Саші, є відео, де вона їсть, а потім позбавляється від їжі шляхом блювоти.

Це його фетиш – мене цим принижувати і вбивати. Я не заслужила всього цього. Я ж йому нічого поганого не зробила. Просто захотіла піти, мені було важко. Під час нападів гніву він навіть бажав мені "здохнути від раку шлунка". Він знав, що це найболючіша тема, і сама я впоратися не можу, – поділилася Саша.

Скріншот: YouTube

У Instagram Саша повідомила, що 30 вересня їм уже призначений суд. Дівчина зізнається, то зараз їй важливо, щоб діти залишилися з нею, а "на майно вона і так заробить".

Що каже Ігор

За словами Ігоря, в новому інтерв'ю Саша знову збрехала. Зараз чоловік поки що не дає коментарів.

Я поки що залишуся без коментарів, дам час посмакувати моє приниження, а воно дійсно вийшло смачним. Тільки от будь-який детектор брехні просто згорів би від перевантаження, якби він був там (на інтерв'ю – Ред.) присутній, – написав Ігор.

Скріншот: Instagram

Дивіться повне інтерв'ю Саші Пустовіт:

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