Просто не впізнати! Як виглядає 59-річна зірка 90-х Жанна Агузарова

Жанна Агузарова вперше за тривалий час дала концерт / Фото: aguzarova_.az

Жанна Агузарова зробила своїм шанувальникам подарунок – дала довгоочікуваний сольний концерт у Москві. Побачити перфоманс прийшло чимало фанів. Вже декілька років поспіль зірка рідко радує своєю творчістю, тож побачити її виступ – це ще те явище, повідомляє "КП".

Агузарова давно славиться своїми екстравагантними образами. Тож і цього разу вона вирішила вдатись до "класики": міні-шортики, нашийник з червоними шипами, епатажна зачіска червоного відтінку та пишні губи (ймовірно, артистка не заощаджує на походах до косметолога).

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Ба більше, фани припустили, що нещодавно Агузарова зважилася на нову пластику, адже зірка 90-х виглядає значно молодшою! Щоправда, такі трансформації призвели до того, що співачка втратила свою індивідуальність. Тепер багато хто порівнює співачку з акторкою Тетяною Васильєвою.

Хоч фани і очікували почути хіти 90-х, але рок-діва вирішила виконати багато нових композицій. Проте були і легендарні пісні, зокрема "Черный кот", "Желтые ботинки".

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Звісно ж фани обговорювали концерт свого кумира в Мережі. Втім, їхні думки розділились. Дехто навіть наголошував, що Жана вже не та:

Жанна вже не та, зовсім!

Це точно Жанна?

Жах.

Скріншот Instargam/aguzarova_.az

Проте більшість слухачів були раді почути Агузарову знову та зазначили, що вона прекрасна:

Дуже круто, душевно та прикольно. Виступає вона рідко, треба обов'язково сходити, бо голос усе ще є і вона сама молодець.

Моя любов до Агузарової незмінна вже багато років. Жанна Хасанівна для мене є справжньою богинею рок-н-ролу. Багато хто сприймає її як чумачого фрика, але не можна не оцінити її талант і божественний голос.

Коротко про артистку

Зазначимо, що Жанна Агузарова стала відомою завдяки гурту "Браво", до складу якої вона увійшла 1983 року. У легендарному колективі вона виступала до 1988 року. А після відходу вона неодноразово брала участь у ювілейних концертах гурту. Як сольна співачка Агузарова випустила вісім альбомів. Останній із них – "Будь зі мною".

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Нагадаємо, що нещодавно в Мережу потрапили перші фото ще однієї зірки 90-х – Марини Хлєбникової. Співачка постраждала під час пожежі. Тож писали, що їй доведеться робити пластику через обгоріле обличчя. Проте чутки виявилися перебільшеними.