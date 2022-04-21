П'яний Іван Охлобистін знову оскандалився: посібник Путіна хоче їхати воювати в Україну

Іван Охлобистін пробив нове дно / Фото: открытые источники

Пропутинською позицією Івана Охлобистіна, російського актора, вже нікого не здивуєш. Але він пробив нове дно, цинічно розмірковуючи про російську війну в Україні та маючи намір у ній взяти участь.

Про це стало відомо з телефонної розмови 55-річного Охлобистіна, яка засвітилася в "Інтернах", із російським письменником Олександром Ніконовим. Про це письменник повідомив публічно.

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скріншот з Facebook Ніконова

А потім опублікував розмову з п'яним Охлобистіним, який має намір йти воювати в Україну за Путіна, на своєму сайті. Діалог між співрозмовниками розшифрував та опублікував журналіст телеканалу "Дождь" Михайло Козирєв у себе на сторінці у Facebook.

Головне та жахливе з того п'яного марення Охлобистіна – те, що актор, поклоняючись Путіну, збирається воювати в Україні. Письменник зазначив, що Росія вже програла цю війну, на що Охлобистін відповів:

Цього не може бути! Цього просто не може бути за всіма законами природи – фізичними, хімічними… Росія завжди виграватиме. Ми виграємо!... Навіть якщо станеться неможливе і ми програємо, це означає, що разом із нами програє весь світ. Нічого не буде! Буде великий нуль. І ми всі готові до цього Апокаліпсису! Весь народ погоджується. І ти не уявляєш, якою мірою! У єдиному пориві! Усі, з ким я говорив, усі за перемогу! Поети, художники... Ми вб'ємо всіх! Нам не потрібний такий світ, у якому немає нашої перемоги, Путін недаремно про це сказав.

Іван Охлобистін

Письменник зазначив, що їм і себе доведеться вбити, якщо використати ядерні ракети, із чим Охлобистін згоден. Коли Ніконов запитав, мовляв, а чи не простіше б їм самих себе тихенько вбити, а решту залишити у спокої, шанувальник Путіна зазначив, що на це вони чекали 30 років.

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Рашист Охлобистін сказав, що поїде в Україну із дружиною, ось тільки зробить операцію на зубах.

Рівень маразму та цинізму у словах Івана Охлобистіна зашкалює. Ось тільки за його позицію розплачуватиметься не одному покоління його дітей.

Нагадаємо, вже один рашист почав розплачуватись за підтримку кривавого – це Григорій Лепс, концерти якого скасовують в Ізраїлі.