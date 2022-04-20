Ефект бумеранга: концерти Лепса в Ізраїлі, який співав на балу Сатани в Лужниках, скасовано

Стало відомо, що рашисту Лепсу нічого ловити на землі обітованій після його підтримки кривавого режиму Путіна

Лепс вже починає отримувати по заслузі / Фото: открытые источники

Сумнівів немає: усі, хто підтримують війну Росії в Україні, – особи, у яких немає нічого людського. Гроші та репутація "провладних" артистів для них – важливіші за життя людей. Але за кожне рішення доводиться розплачуватися.

Нагадаємо, у березні у "Лужниках" пройшов концерт, котрий давно прозвали балом Сатани. На ньому виступили всі ті, хто лебезить перед владою, і так само, як і вона, по лікоть у крові українських людей. Це Володимир Машков, Дмитро Пєвцов, Поліна Гагаріна, гурт "Руки Вверх", Тіматі, Микола Расторгуєв, гурт "Любе", Григорій Лепс та інші. Останній, до речі, тепер навряд чи зможе виступати в Ізраїлі.

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Григорій Лепс

У ЗМІ з'явилася інформація, що ізраїльський концерт Григорія Лепса скасовано. До цього він був persona non-grata у США та Латвії. Тепер же Ізраїль зачиняє для решиста Лепса свої двері.

Зважаючи на те, що Лепс відкрито підтримав російську війну в Україні і виступив на тому концерті на стадіоні "Лужники" в Москві, низка громадських організацій та активістів вимагали скасування його гастролей в Ізраїлі. Про це пише www.newsru.co.il. Зважаючи на все, їм вдалося досягти бажаного. До того ж, через свою позицію він вже втратив багато мільйонів. Але це лише початок.

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