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Ефект бумеранга: концерти Лепса в Ізраїлі, який співав на балу Сатани в Лужниках, скасовано

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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20 квітня, 18:23
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Стало відомо, що рашисту Лепсу нічого ловити на землі обітованій після його підтримки кривавого режиму Путіна
Лепс вже починає отримувати по заслузі
Лепс вже починає отримувати по заслузі / Фото: открытые источники

Сумнівів немає: усі, хто підтримують війну Росії в Україні, – особи, у яких немає нічого людського. Гроші та репутація "провладних" артистів для них – важливіші за життя людей. Але за кожне рішення доводиться розплачуватися.

Нагадаємо, у березні у "Лужниках" пройшов концерт, котрий давно прозвали балом Сатани. На ньому виступили всі ті, хто лебезить перед владою, і так само, як і вона, по лікоть у крові українських людей. Це Володимир Машков, Дмитро Пєвцов, Поліна Гагаріна, гурт "Руки Вверх", Тіматі, Микола Расторгуєв, гурт "Любе", Григорій Лепс та інші. Останній, до речі, тепер навряд чи зможе виступати в Ізраїлі.

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Григорій Лепс

У ЗМІ з'явилася інформація, що ізраїльський концерт Григорія Лепса скасовано. До цього він був persona non-grata у США та Латвії. Тепер же Ізраїль зачиняє для решиста Лепса свої двері.

Зважаючи на те, що Лепс відкрито підтримав російську війну в Україні і виступив на тому концерті на стадіоні "Лужники" в Москві, низка громадських організацій та активістів вимагали скасування його гастролей в Ізраїлі. Про це пише www.newsru.co.il. Зважаючи на все, їм вдалося досягти бажаного. До того ж, через свою позицію він вже втратив багато мільйонів. Але це лише початок.

Також читайте, яка доля чекає на Путіна, на думку Кікабідзе.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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