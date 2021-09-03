Робота – це робота, а життя – це життя: актор Руслан Коваль про зйомки і стосунки з дружиною

/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Руслан, розкажіть про свого персонажа в серіалі "Топтун"

Я граю капітана поліції, який вже пройшов школу оперативників і був поліцейським. Нестор працював на виїздах, тому знає всю специфіку своєї професії. Тепер він нарешті може спокійно сидіти в кабінеті і займатися роботою з документами, яка йому дуже подобається. Але моєму персонажу не дають спокою, йому доводиться брати участь проти свого бажання в нових операціях.

Якщо ви відчуваєте, що вам не близький герой, як розібратися в його вчинках?

Я завжди приймаю персонажа. Ролі бувають дуже різні, тому акторові потрібно зрозуміти і виправдати свого героя. Тоді вийде його зіграти.

Актор Руслан Коваль на зйомках / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Навіть якщо це жахливий за своєю природою персонаж?

У будь-якої людини є причини, чому він такий. Коли ти читаєш їх, працюючи над образом, і розумієш, чому персонаж зробив так чи інакше, тоді можеш обгрунтувати його дії.

Від яких ілюзій ви відмовилися протягом своєї творчої кар'єри?

Коли я закінчував Дніпропетровський театрально-художній коледж, то вважав, що мистецтво понад усе і актор зобов'язаний працювати в театрі. Зараз я розумію, що це далеко не так. Можна підтримувати форму в професійному сенсі, працюючи в антрепризах, і при цьому зніматися в кіно.

Є ті, хто вважає, що велика частина роботи все-таки повинна проходити в театрі.

Зйомки в кіно – це процес, який ще важчий і серйозніший, ніж робота в театрі. Поява в кадрі вимагає від нас набагато більше відповідальності.

Ви себе критикуєте в професійних питаннях?

Я завжди себе критикую, але це конструктивний аналіз. Я завжди намагаюся приходити на знімальний майданчик підготовленим, але в будь-якому випадку щось виходить, а щось ні. Тобто так, щоб все відбувалося ідеально, такого ніколи не буде.

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Актор Руслан Коваль на зйомках / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У вас досить велика фільмографія, ви вже давно в акторській професії. За цей час змінилося ваше ставлення до себе?

Звісно! Я вже не дорослішаю, а старію. (Усміхнувся.) Тому більше стежу за своєю формою, за тим, як розвиваюся і до чого прагну. Наприклад, я сиджу на дієті не тому, що це модно. Мені хочеться бути в тонусі. Адже коли з'являється зайва вага, вона призводить до певних і не дуже приємних наслідків.

Для актора це теж важливо, тому що з'являється задишка, в результаті чого важко працювати і вимовляти свій текст. Я дотримуюся тієї ваги, яку вважаю нормальною для своєї комплекції. Мені подобається те, що з роками я змінююся, в тому числі і в професійному сенсі.

Останнім часом нерідко звучить словосполучення "зона комфорту". Де вам добре і нічого не хочеться міняти?

Це мій будинок, сім'я. Я дуже люблю їздити на риболовлю. Завжди відмінно себе почуваю, коли повертаюся потім додому. Моя дружина приймає це захоплення.

Актор Руслан Коваль / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Як близькі люди ставляться до вашого ненормованого графіка роботи?

Моя дружина працює в цій же сфері. Вона прекрасно розуміє специфіку акторської професії. Я вдячний Марії за те, що вона у мене є. Ми вже півтора року разом і, звичайно, замислюємося в хорошому сенсі про те, що буде далі. Моя робота, зйомки і ненормований графік не є перешкодою для наших планів.

Ви залишаєте за порогом робочі проблеми?

Завжди! Робота – це робота, а життя – це життя. У моєму випадку вони не переплітаються. Якщо трапляються якісь колапси, то мене підтримують дружина або друзі. Але я не з тих людей, які скаржаться. Я намагаюся вирішувати проблему, а не переказувати їх близьким або рідним людям. Нити, шукати розраду, скласти руки і чекати допомоги з боку – це не мій варіант.

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