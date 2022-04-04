Рашиста Володимира Машкова звинувачують у домаганнях

Рашиста Машкова звинувачують у домаганнях / Фото: скріншот

Путінський актор Володимир Машков виявився цілковитим злочинцем та негідником. Після скандального рашистського "переображення" театру імені Табакова у Москві , де Машков є худруком, сплив ще один жахливий факт із біографії актора.

Народний артист РФ Юрій Назаров, відомий за численними ролями у серіалах та кіно, звинуватив рашиста у домаганнях.

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В інтерв'ю Антону Красовському Назаров зізнався, що про підлі вчинки Машкова йому розповіла одна з його дочок. У актора є дві доньки – Марфа, театральна акторка та режисер, та Тетяна – але хто з них став жертвою харассмента, він говорити не став

Я про нього чув найгірше. Не чутки ... дочка моя рідна! Ще мерзніше ґвалтування, брехав, приваблював своїм становищем ... Та пішов він! – розповів Назаров.

Актор не захотів вдаватися до подробиць і заявив, що йому гидко говорити про Машкова, тому що все-таки йшлося про одну з його дочок. Однак, на запитання ведучого про харасмент, підтвердив, що це було.

Нагадаємо, що рідна донька Машкова Марія відмовилася від спілкування з батьком через його пропутинську позицію. Актриса заявила, що засуджує батька за його антиукраїнську політику, і зараз не хоче мати з ним щось спільне .

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