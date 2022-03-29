Путінська "табакерка": театр Табакова у Москві заклеїли рашистською символікою

Путініст Володимир Машков втягнув московський театр імені Табакова у російську пропаганду та "прикрасив" його величезним символом рашистів у вигляді літери "Z"

Якими тільки способами у Росії не намагаються втиснути пропаганду у маси. Спочатку проводили "антинацистські" концерти у Лужниках, а тепер усюди, де можна, кріплять свій символ війни.

У Мережі стали з'являтися фото оновленої "Табакерки" (Московський театр О. Табакова), де весь фасад театру завішують величезною георгіївською стрічкою у формі літери "Z"

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Фото – t.me/bozhenabozhenabozhena

Як повідомляють джерела, така ідея спала на думку активному путіністу та керівнику театру Володимиру Машкову. Російський актор продовжує всіляко просувати ідею диктатури та підтримує військове вторгнення Росії в Україну.

Проти батька-рашиста навіть відвернулася його донька Марія Машкова, котра раніше висловилася на підтримку українського народу й проти політики Кремля.

Жорстко на адресу Машкова звернувся і російський актор Олексій Панін. Артист побажав колезі бачити у снах мертвих українських людей та дітей, які загинули через вторгнення Росії в Україну.

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Нагадаємо, що не всі російські зірки підтримують політику Путіна. Андрій Макаревич, Олексій Кортнєв, Лія Ахеджакова, Максим Галкін не побоялися висловитись на підтримку України.

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