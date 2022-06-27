Рашисти обстріляли дитячий садок, в який ходила донька Притули. Жорстка відповідь телеведучого

Сергій Притула відреагував на ракетний удар по дитячому садочку у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже п'ятий місяць окупанти показують всьому світу свою цинічну та жалюгідну сутність, вбиваючи невинних людей та руйнуючи прекрасні українські міста. У неділю путінські солдати знову нанесли ракетний удар по столиці України. Зокрема, одна з ракет влучила у житловий будинок, інша – у дитячий садочок.

Як розповів телеведучий та волонтер Сергій Притула, у пошкоджений дитсадок ходила його донька Соломія до повномасштаної війни. Рашисти взяли і зруйнували його. Про це він написав у Facebook.

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Притула з донькою Соломією та дружиною Катериною

Чергова атака російських тварин на столицю вільної України. Розбитий ракетним ударом житловий будинок, удар по дитячому садку, в якому моя донька Соломія виховувалась аж до великого вторгнення. Сьогодні в Києві знову поранені цивільні, сьогодні в Києві знову смерть від російських ракет, – висловився ведучий.

На щастя, під час обстрілу поряд з будівлею нікого не було. Сам же дитсадочок посічений осколками боєприпасу.

Наслідки удару по дитячому садочку в Києві / Фото: Facebook-сторінка Сергія Притули

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Як відомо, цей заклад дошкільної освіти не відкривався з 24 лютого.

Як відреагував Сергій Притула

Волонтер наголосив, що цю війну принесла в Україну Росія та російський народ, який "обрав собі царя" і дозволив йому це кропоролиття.

Війна це горе, і Росія це знає. Росія не просто це знає, росіяни саме це і використовують. Росія хоче, щоб ми ридали, плакали і опускали руки від безсилля. Росія, хоче щоб ми здалися і стали на коліна, – написав Притула.

Проте телеведучий нагадав той факт, що українці – це та нація, яка не задється і до кінця боротиметься за свою правду та даватиме гідну відсіч.

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Збройні сили України воюють і щодня відбивають атаки, українці йдуть у контрнаступи. Наша протиповітряна оборона збиває численні ракети і мінімізує наші втрати. Наша артилерія гатить російську техніку без зупинок до червоних від накалу стволів. Наше командування планує десятки успішних операцій. Наші дипломати здобувають чергові санкційні пакети для країни-терориста Росії і нове озброєння для гордої та вітальної України. Наші волонтери щодня збирають мільйони гривень та доларів і закуповують тонни потрібних речей. Наші медики лікують. Наші комунальники ремонтують. Наші стошники лагодять. Наші люди живуть і борються, – записав відповідь рашистам Притула.

Волонтер додав, що Україну неможливо перемогти ні ракетами, ні танками, ні "зґвалтованим російським телевізором". Українців багато, і разом ми сила.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула та блогер Ігор Лаченков анонсували народний збір коштів на "Байрактари". Лише за три дні українцям вдалося назбирати 600 млн гривень на "пташки" для ЗСУ. Така згуртованість народу довела Притулу до сліз.