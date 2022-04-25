Розлучення скасовується! Роман Сасанчин та його дружина вирішили повінчатися

Іванна та Роман / Фото: Instagram

Нещодавно 19-річний Роман Сасанчин та його 24-річна дружина Іванна шокували публіку новинами про свій розрив. І хоча пізніше дівчина заявила, що наразі жодних документів на розлучення вони не подавали, стосунки у пари були на межі. Але схоже, що молодій сім'ї вдалося порозумітися і помиритися.

На Великдень Іванна разом з маленькою донькою приїхала до Романа в Тернопіль з Польщі. Подружжя разом з донькою сходило до храму посвятити паски. Дорогою молодята поділилися із шанувальниками радісною новиною про своє вінчання.

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Ідемо з дуже гарною новиною. Ми домовилися зі священником про те, щоб повінчатися. Ми щасливі й дуже сподіваємося, що скоро закінчиться війна, тоді нашому щастю не буде меж, – розповіла Іванна у сімейному Instagram-акаунті Сасанчиних.

Скриншот – instagram.com/sasanchyn_family/

Також Роман та Іванна повідомили, що хочуть відсвяткувати своє весілля після війни. Нагадаємо, у пари не було пишної церемонії, вони просто обмінялися обручками у РАЦСі, а після влаштували невелику урочисту вечірку в колі рідних та друзів.

Нагадаємо, Роман Сасанчин та його дружина Іванна познайомилися в 2020 році. Взимку 2021 року вони одружилися. 30 грудня того ж року в пари народилася дочка Елізабет.