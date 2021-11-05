Реакція зірок на смерть режисера Віталія Малахова: "Неймовірна втрата!"

Помер режисер Театру на Подолі Віталій Малахов - реакція зірок / Фото: facebook.com/oleg.vergelis

Вчора вночі стало відомо про смерть театрального режисера, художнього керівника-директора Київського драматичного театру на Подолі Віталія Малахова. Йому було 67 років.

26 жовтня Віталія Малахова госпіталізували до лікарні – у нього почався сепсис. Режисер перебував у тяжкому стані у реанімації. Малахову мали імплантувати штучну нирку.

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Українські зірки пишуть слова підтримки сім'ї Даші Малахової – дочки Віталія Малахова – у коментарях в Facebook та у постах.

Ганна Саліванчук

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Ти був для мене, як другий батько! Віталій Юхимович Малахов. Як мені тебе не вистачатиме, як нам усім вас не вистачатиме. Спасибі вам за все. За те, що повірили в мене, дали шанс, навчили довіряти собі, не боятися сцени, я з вами зіграла понад 18 головних ролей. Таких як ви не буває, – зворушливо написала українська акторка Ганна Саліванчук в Instagram.

Ірма Вітовська

Актриса Ірма Вітовська / Фото: facebook.com/irmcya

"Дашунь, прийми мої співчуття... Світла пам'ять... Нехай його душу Господь поселить у місці, повному кохання. Тримайтеся... Обіймаю", – написала акторка.

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Антін Мухарський

Шоумен Антін Мухарський / Фото: Facebook-сторінка Антіна Мухарського

"Неймовірна втрата! Даша, співчуваю усім серцем і душею... Прекрасна, світла, талановита і натхненна людина залишила цей світ! Світла пам'ять!" – поділився в коментарях актор.

Анна Завальська

Анна Завальська / Фото: facebook.com/anna.zavalskaya

Співачка Анна Завальська також підтримала дочку Віталія Малахова у соцмережі: "Світла пам'ять... усією душею співчуваємо... і збережемо назавжди в серці".

Маша Єфросиніна

Телеведуча опублікувала пост в Instagram, де написала, ким для неї був Віталій Юхимович:

Як сумно та боляче розпочався цей день! Пішов мій учитель і наставник, людина, яка подарувала столиці унікальний театр на Подолі... Видатний режисер і революціонер не лише у своїх постановках, а й у своєму баченні світу! Віталію Юхимовичу Малахов, знаю, що ви б і зараз пожартували, і всі засміялися б крізь гіркі сльози... Спасибі вам за все…

Ольга Сумська

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

Акторка Ольга Сумська у коментарях до посту Даші Малахової також написала слова співчуття: "Боже мій, як же так? Дашенько, люба, це дуже боляче... Віталій Юхимовичу... Майстер! Дякую за любов до театру, за неймовірний талант, за чудовий творчий шлях... Найглибші співчуття".

Що відомо про режисера

Віталій Малахов – режисер, народний артист України (2008). Лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка у галузі мистецтва 2008 року.

Режисер Віталій Малахов / Фото: facebook.com/malakhov.vitaly

Його творча кар'єра розпочалася 1977 року на українському телебаченні. З травня 1978 року до вересня 1979 року він працював у Київському державному театрі російської драми імені Лесі Українки. З 1979 очолив Київський державний театр естради.

З 1985 до 1987 року працював зі своєю трупою на базі Київського Молодіжного театру, а з серпня 1987 року було створено Київський драматичний театр на Подолі, де він був художнім керівником-директором.

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