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У Антіна Мухарського помер батько: Прожили з мамою разом 54 роки

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
3 листопада, 18:22
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Батькові знаменитого українського шоумена було 86 років. Антін описав останні дні життя тата у великому зворушливому повідомленні, яке він опублікував у Facebook
Антін Мухарський втратив батька
Антін Мухарський втратив батька / Фото: Facebook-сторінка Антіна Мухарського

Батько Антіна, відомий актор та режисер-постановник Дмитро Мухарський, помер у віці 86 років у результаті інсульту.

Антін написав зворушливий пост у соцмережі, супроводивши його чорно-білим портретом батька в молодості. Мухарський поділився спогадами та розповів, яким був його тато.

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Батько патологічно не вмів сумувати. Радість і оптимізм були його другою натурою. Улюблений актор – Чарлі Чаплін, улюблені фільми "Серенада сонячної долини" і "Волга Волга". Улюблена страва – вареники з вишнями чи полуниці із сметаною. Він народився улітку і був сонячний, – пише Мухарський.

Фото: Facebook

Актор також зазначив, що батько мав відмінний смак, займався спортом навіть у літньому віці – у 75 років став чемпіоном з бодібілдингу серед ветеранів. Дмитро Мухарський поставив десятки театралізованих вистав та козацьких свят по всій Україні. Організував тисячі концертів.

Він написав книгу. Він зняв фільм. Він народив і виростив двох синів. Він побудував дім. Він садив дерева...Але передусім він проніс через усе життя любов до нашої мами. 54 роки разом! – написав Антін.

Прощання із Дмитром Мухарським відбудеться у п'ятницю, 5 листопада. Час та місце Антін пообіцяв повідомити пізніше.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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