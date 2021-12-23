Ребрик та Дикий вирішили вдруге зіграти весілля? У Мережі у захваті від нових фото пари

Лілія Ребрик та Андрій Дикий на честь річниці весілля показали нову фотосесію / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик часто ділиться спільними фото з чоловіком у себе в Instagram. Річниця весілля не стала винятком. Заради такої події пара навіть влаштувала собі розкішну весільну фотосесію.

10 років разом, а ми як новенькі. Так само "дико" щасливі та закохані, як і того грудневого дня. Не віриться, що ми вже 10 років разом, що у нас вже дві такі прекрасні доньки, а найголовніше – що у нас ще так багато попереду, стільки планів і бажань! – розповіла ведуча.

/ Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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/ Фото: instagram.com/liliia.rebrik

За словами Лілії, рожеве весілля – це чудова нагода влаштувати собі свято і знову відчути себе молодятами. Більше того, зараз сімейні пари мають можливість хоч щороку одягати своє весільне вбрання та згадувати той чарівний день.

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/ Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Свято у житті кожної людини трапляється, якщо вона сама собі її створить. Чому б не надіти у цей особливий для сім'ї день сукню, запалити свічку та загадати бажання? 10 років тому на нашому весіллі не було білої сукні, але в таку гарну дату ми вирішили знову випробувати ці емоції та зробити чудові фото. Ми з чоловіком не зупиняємось, а завжди ставимо нові цілі, – зазначила Ребрик.

/ Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Разом із чоловіком Андрієм Діким Лілія позувала у розкішній фотосесії, для якої обрала сукню українського дизайнера Adamaris Bridal. Прямо зараз пара насолоджується романтичним уїк-ендом у Барселоні і ще обов'язково планує відсвяткувати річницю з усією родиною.

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Шанувальники Лілії у захваті від нової фотосесії подружжя. Підписники у коментарях вітають пару з річницею.

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

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