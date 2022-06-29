Регіна Тодоренко спростувала чутки про пологи та показала, як наближає народження дитини

Регіна Тодоренко спростувала народження другої дитини / Фото: t.me/todorenkoregina

Новина про те, що Регіна Тодоренко вдруге стала мамою, облетіла Мережу. Але як виявилось, телеведуча ще не встигла народити.

Чутки про те, що в родині Тодоренка та Топалова народилася дочка, спростувала помічниця одеситки, яка мовчить про війну в Україні.

Реклама

Скриншот – instagram.com/nineska47

Менеджерка телеведучої поділилася в Instagram скриншотом листування з Тодоренко. Зірка "Орла та решки" обурилася плітками російських ЗМІ.

Скриншот – instagram.com/nineska47

Водночас вагітна Тодоренко спокійно чекає на появу другого малюка на Балі. У своєму Telegram-каналі телеведуча повідомила, що "стимулює родову діяльність" прогулянками.

За день Регіна находила понад 13 тисяч кроків. Як зазначила ведуча у додатку про здоров'я, зараз її вага становить 70 кілограмів за зросту 167 сантиметрів.

Реклама

Скриншот – @todorenkoregina

Тим часом одеситку захейтили в Мережі за мовчання щодо війни в рідній Україні та безадресні заклики "до миру".

Раніше ексдруг ведучої Коля Серга заявив, що "поховав" Регіну Тодоренко після її цинічного вчинку.