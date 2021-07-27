Регіна Тодоренко поділилася лайфхаком, як мамам їхати у справах без істерик дітей

Телеведуча і співачка – активна працююча мама, яка бере участь в різних проектах і змушена часто виїжджати у відрядження. Син не відпускав її і доводив до сліз

Регіна Тодоренко поділилася лайфхаком спокійного материнства / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко, яка нещодавно повідомила про серйозне захворювання хребта, перепробувала багато різних варіантів, як відлучитися від сина, щоб він не сильно засмучувався, і придумала стати героїнею, яка рятує світ. Про свій спосіб уникнути істерик сина, а в результаті і своїх – вона розповіла в Instagram.

Телеведуча написала, що раніше, як не намагалася зробити розставання з сином м'яким, все закінчувалося гіркими сльозами, її в тому числі:

Я часто буваю у відрядженнях, хоч і люблю свою роботу, але розставання з малюком дуже складно переживаю. Особливо, коли тоненький ніжний дитячий голос звучить: "Мамочко, кохана, побудь зі мною ефе немнофка. Я тебе кьепко-кьепко люблю"

За словами зіркової мами, вона перепробувала різні варіанти: домовлялася, пояснювала, була тверда переконлива і спокійна, привозила подарунки, медитувала, зверталася до фахівців за допомогою, навіть мультики знімала з рукавичок іграшок, програвала ситуацію відходи мами на роботу за допомогою іграшкових тварин, читала казки, забезпечувала повний комфорт і затишок, але все було безуспішно.

Регіна Тодоренко з сином / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Але недавно вона знайшла відмінний спосіб, як розлучатися без сліз. Регіна каже, що тут важливо, щоб син сам захотів, щоб мама поїхала:

Тут на допомогу прийшла ручна лялька у вигляді лікаря, який надсилає мені на телефон відео з проханням про допомогу в черговому місті іноді потрібно врятувати лаванду, яка засихає, часом річку, що забруднилася, а ще картоплю, на яку напав колорадський жук.

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Телеведуча показує ці короткі відео своєму синові Майклу і він охоче говорить, щоб мама швидше летіла рятувати планету.

А Тодоренко на роботі робить йому відео-звіт зі своїх відряджень про виконану роботу:

Син задоволений, мама – ніби героїня якогось мультика, яка робить світ кращим. Діти дуже надихають на вдосконалення. Усі батьки хочуть бути героєм для свого чада. сподіваюся, і у мене вийде!

Нагадаємо, нещодавно Регіна Тодоренко зізналася, що у неї лікарі виявили рідкісне захворювання – вітіліго. Телеведуча опублікувала відео візиту до лікаря.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Регіни Тодоренко для програми "Зірковий шлях":