Дантес-стендапер: 5 виступів українських коміків, які рекомендує співак-гуморист

Найкращі виступи українських коміків - добірка / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно Володимир Дантес, дружина якого, Надя Дорофєєва, знялася для Vogue, презентував YouTube-шоу StandUp 380, основна мета якого – познайомити зі стендапом ширшу аудиторію.

Як мені здається, стендап в Україні дуже недооцінений. Нам не вистачає вільного гумору без правок. Коли ми працювали над проєктом, зрозуміли, що це не телевізійний формат – він просто не пройде цензуру. Тому ми й вирішили, що майданчик YouTube – чудове для нього місце, вільне та справедливе: він сам просуває класний контент. А його у цій сфері у нас багато – просто аудиторія про нього не знає, – поділився з нами нам Дантес.

"Сьогодні" поспілкувалися з Володимиром і вирішили запитати його, які монологи українських коміків він може порадити до перегляду, щоб глибше пірнути у тему стендапа. Що у нас вийшло – читайте у добірці!

Реклама

Василь Байдак – "Стендап про ріелторів, село та помідори"

Василь – український комік, актор "Інародного театру абсурду "Воробушок" . Відомий своїм абсурдним гумором та скетчами.

Васю я знаю довше за інших. Ми здружилися після "Ліги Сміху" особливо – і зараз я підтримую його проєкти, беру участь у їхніх імпровізаціях і мені дуже подобається дивний гумор Воробушка. Уточню: він дивний для більшості, але для мене він незвичайний, нелогічний, але тим цікавий, – каже Дантес.

За словами Володимира, Вася дуже крутий в імпровізації. Іноді може навіть забути текст монологу, але глядач може навіть не помітити цього.

Реклама

Олексій Ральников – "StandUp 380"

Льоша – сценарист та комік, який займається гумором з 2009 року. Як каже сам Льоша: стендап – це хобі та справа для душі, а сценарії – це робота.

У Льоші двоє дітей. Він не знав, що робити, коли з'явилася перша дитина, тому не розгубився і вирішив зробити і другу :) Через це Льоша набрав на себе стільки роботи, що йому досить важко справлятися з її кількістю. І саме від цього опору зі світом у нього виходять смішні монологи – він сприймає всі удари долі через призму гумору, – каже Дантес.

Дантес називає гумор Ральникова "колким, сімейним". Згідно з відгуками тих, хто слухав стендапи Льоші, коміку завжди вдається потрапити "у яблучко".

(Виступ Льоші – з 7:42)

Реклама

Наталя Гаріпова – "Вам буде за себе соромно"

Наталя в гуморі понад 10 років. Сама вона називає себе звичайною дівчинкою, яка пережила війну, табір для біженців, переїзд з іншої країни, голод, ранню смерть батька та вищу освіту в нашій країні, але залишилася адекватною та життєрадісною.

Наталя – найсміливіша комікеса з усіх, кого знаю. По-перше, вона у гуморі вже дуже давно. По-друге, вона не відвертається від сфери та продовжує писати монологи, виступати та виховувати культуру стендапу в Україні. Комусь може здатися, що вона жартує досить жорстко, але друзі, життя теж не таке вже й легке. Тому круто, коли є людина, яка може сказати правду-матку, – стверджує Володимир.

Коля Зирянов – "Стендап LNJ"

Коля – український стендап-комік родом з Дніпра. Брав участь у багатьох гумористичних форматах, зокрема у "Відкритому мікрофоні на ТНТ". Зараз є одним із "Леви на Джипі".

Коля – класний комік та душа компанії. Коли він виходить на сцену, глядачеві здається, що він за великим спільним столом у теплій атмосфері. Він такий масовик-витівник і відразу стає своїм у дошку – тобі відразу хочеться з ним потоваришувати. Його гумор дуже зрозумілий кожному глядачеві, тому людям і мені подобаються його монологи, – каже Володимир Дантес.

(Виступ Колі – з 16:50)

Бекір Мамедієв – "Сольний стендап-концерт"

Бекір – кримський татарин та дуже талановитий комік. Усі, хто знали його до 18 років, досі не можуть повірити, що він вигадує жарти. Бекір пішов із IT, куди всі так прагнуть потрапити, щоби займатися гумором.

Бекір – шалено талановитий сценарист та комік, і він дуже багато пише: серіали, передачі, івенти. У нього такий дуже інтелігентний, інтелектуальний гумор, хоча проскакують і жорсткіші і хльосткі жарти. Він не боїться гострих тем, наприклад політичних, і це мені дуже імпонує, – зізнається Дантес.

Інші матеріали на тему: