Скандальну Інстасамку звинуватили у пропаганді проституції та розпусти серед дітей – заява

Скандальну співачку звинуватили у пропаганді проституції в піснях / Фото: instagram.com/instasamka
Інстасамка відома гучними витівками і розпусною поведінкою. Згадайте лише як вона на концерті в Києві вигнала фаната із залу, навіть не пояснивши чому. Однак це далеко не все, адже дівчина неодноразово на своїх виступах імітувала оральний секс, засовуючи в рот мікрофон.
Окрім того, реперка часто облизує свого бойфренда, співака Moneyken на концертах, про це пише Telegram-канал "Нещадний піарник".
Тож така скандальна поведінка стала причиною того, що на Інстасамку поскаржилися до прокуратури за пропаганду проституції та розпусти серед молоді.
Заяву на артистку написала громадська організація із захисту традиційних сімейних цінностей "Іван Чай". В документі повідомляють, що батьківська громадськість стурбована концертами Інстасамки і репера Moneyken.
У зверненні йдеться про те, що Інстасамка у своїх треках використовує нецензурну лексику, а також виводить на сцену неповнолітніх дітей та разом з ними співає "про секс та статеві органи". За словами заявника, "це шкодить здоров'ю та розвитку дітей".
Раніше депутат міської думи Сургута в Ханти-Мансійському автономному окрузі Дмитро Нечепуренко також вимагав заборонити концерти Інстасамки і Moneyken, які мають відбутися у грудні.
Особливо прикро стає, коли спостерігаєш, як мама купує квиток на концерт цих персонажів своїй неповнолітній доньці чи синові. У цей момент я запитую себе: "Вона точно розуміє, що робить? Вона дивилася відео та слухала слова їхніх пісень? Чи знайома з їхніми поглядами на життя?". По-моєму, це дно! — зазначив депутат в Instagram.
Коротко про реперку
Даша Зотєєва народилася в 2000 році в Тобольську. У 2019-му вона почала музичну кар'єру і за цей час випустила п'ять студійних альбомів. Також паралельно дівчина веде блог в Instagram, де у неї 5 млн фоловерів.
Ба більше, дівчина не віжстає від сучасних трендів і активно вдається до б'юті-покупок. Які саме – читайте за посиланням.
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