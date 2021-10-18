Репяхова не вважає, що розбила шлюб Павліка і Созаевої: Мовчати не буду, правда на моєму боці

Катерина Репяхова вперше відповіла на звинувачення, що вона розбила сім'ю Віктора Павліка та Лариси Созаевої / Фото: instagram.com/repyahovakate, Facebook-сторінка Лариси Созаєвої

Катерина Репяхова встигла не тільки прокоментувати заяву колишньої дружини Віктора Павліка , але і спростувала, що вона розбила сім'ю артиста.

За словами нинішньої дружини українського співака, вони познайомилися з Віктором Павліком, коли у нього були серйозні проблеми з алкоголем. Як стверджує Катерина Репяхова, саме вона допомогла артисту впоратися із згубною звичкою, а Лариси Созаевої поруч не було.

Реклама

Мені кажуть, що я розбила сім'ю. Я мовчати не буду, якщо правда на моєму боці. Коли я зустріла Віктора, у нього були великі проблеми з алкоголем. Настільки великі, що це була реанімація кожен раз. Коли я приїжджала в реанімацію, ніякої дружини там не було. Ми це разом з ним подолали. Лариса це знає і не може з цим змиритися, – заявила молода дружина співака.

/ Фото: instagram.com/viktorpavlik

У той період Віктор Павлік зривав концерти, а Катерині Репяховій доводилося вирішувати проблеми з виступами, які не відбулися.

Нинішня дружина артиста вважає, якби не зустріч з нею, не було б кому платити за лікування сина Паші, виплачувати кредит за квартиру.

Реклама

У Віктора Франковича нове життя. Лариса це прекрасно знає і не може з цим змиритися, – додала Репяхова.

Лариса Созаева і Катерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate, Facebook-сторінка Лариси Созаєвої

Розповіла Катерина і про одну з розмов з Ларисою Созаевой.

Вона сама особисто мені говорила, що я не перша, а третя-четверта. Тобто вона з цим жила, її це влаштовувало. Я тільки за те, щоб вона брала на себе відповідальність за своє життя. Якщо це її все життя влаштовувало і їй було досить того, що у неї є дах над головою і її годують, не я в цьому винна. Чому раніше вона не схаменулася і не змінила своє життя? Не мені, звичайно, про це судити, але хоча б зараз не потрібно заважати жити мені, – відповіла Репяхова.

Реклама

Інші новини про зірок: