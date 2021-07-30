Решетник про розставання Мішиної і Еллерта: Їм би стати більш стриманими

Григорій Решетник назвав ймовірну причину розставання Ксенії Мішиной і Олександра Еллерта / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik, instagram.com/misha.k.ua

Варто зазначити, після публікації в Instagram Мішиної про розрив з Еллертом вже мало хто впевнений, що пара знову буде разом, але деякі фанати все ще плекають надію на краще.

В інтерв'ю "Фактам" Григорій Решетник зазначив, що Ксенія і Олександр досить емоційні люди – саме це, можливо, зіграло роль в їхньому розставанні, але не виключено, що вони помиряться.

Я не бачився з Сашком і Ксюшею після того, як з'явилася інформація про їхнє розставання. Мені здається, вони дуже емоційні. Їм би стати більш стриманими. Але мені їхня пара дуже подобалася. Тому досі сподіваюся, що Саша і Ксюша помиряться. Але якщо навіть і розлучилися назавжди, що ж – таке життя. Думаю, у них все одно залишаться прекрасні спогади одне про одного і час, проведений разом, – каже Григорій.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Шанувальники були шоковані новиною про те, що їхня улюблена пара розпалася через 10 місяців після початку стосунків. Багато хто був упевнений, що Мішина і Еллерт одружаться.

Нагадаємо, що до новини про розставання Ксенія Мішина та Олександр Еллерт публікували спільні фото, обмінювалися теплими повідомленнями в соціальних мережах і вели себе як закохана пара, тому ніхто не підозрював, що в стосунках актриси і коміка почався розлад.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Ксенією Мішиною: