Ріанна вагітна? Фанати помітили кругленький животик у співачки

Ріанну у відвертій сукні запідозрили у вагітності. / Фото: Getty Images

Після того, як Ріанна з'явилася на церемонії проголошення республіки Барбадос, де отримала звання національного героя, фани королеви R&B почали підозрювати її у вагітності. Втім, ци справді це так?!

Зазначимо, що на урочистому торжеству артистка з'явилася у обтягуючій помаранчевій сукні від Bottega Veneta та щей без білизни! Таке вбрання дуже підкреслило кругленький животик зірки, який вона протягом всієї церемонії всіляко намагалася сховати руками.

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Ріанна стала національним героєм Барбадосу. / Фото: Getty Images

Ріанна у Барбадосі. / Фото: instagram.com/clarencehouse

Тому не дивно, що користувачі Twitter одразу заговорили про потенційне поповнення у зіркової парочки – Ріанни та її бойфренда, репера A$AP Rocky:

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Схоже, хтось скоро стане мамою.

Вона точно вагітна.

Погляньте, як вона намагається сховати животик!

Ріанна вагітна, немає жодних сумнівів.

Ріанна і A$AP Rocky. / Фото: instagram.com/badgalriri

Чутки про вагітність Ріанни почали ширитися ще раніше. 30 листопада видання The Academy опублікувало фото зіркової пари, підписавши: "Ріанна вагітна першою дитиною від A$AP Rocky". Тоді ж фанати почали складати всі пазли до купи та розміщувати фото з церемонії, де у співачки випирає животик.

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Що ж, тепер чекаємо відповіді від самої Ріанни.

До речі, деякі користувачі Мережі обговорювали і груди артистки. Фоловерів збентежило, те що Рірі з'явилася на такому офіційному заході без бюстгальтера. Так, фани наголосили, що зірка виглядає приголомшливо, але їй варто відповідальніше підійти до дрес-коду:

Зіркам пора зрозуміти, як потрібно одягатися на подібні офіційні заходи.

Це виглядає абсолютно недоречно.

Це неповага.

Що відомо про співачку

Ріанна (Робін Ріаннна Фенті) народилася 1988 року на Барбадосі. Але у віці 16 років переїхала жити до США, де і розпочала творчу кар'єру.

Артистка є лауреатом дев'яти премій "Греммі" і одним із найпопулярніших артистів у світі. Варто додати, що зірка – наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося аж 14 разів очолити чарт Billboard Hot 100.

У січні 2021 року стало відомо, що артистка зустрічається з A$AP Rocky. А вже в травні пара офіційно підтвердили свій роман.

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