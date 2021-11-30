Ріанну оголосили національною героїнею республіки Барбадос

Барбадос оголосив Ріанну національною героїнею. / Фото: instagram.com/badgalriri

Тепер замість королеви Єлизавети II главою Барбадосу стала Сандра Мейсон, обрана президентом країни наприкінці жовтня. Із цієї нагоди американську співачку Ріанну, яка днями випустила святкову колекцію речей для дому, оголосили національною героїнею.

Оголосила артистку національною героїнею Барбадосу прем'єр-міністр країни Міа Моттлі під час республіканських святкувань, які походили у Бріджтауні, про це повідомляє The Guardian.

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Від імені вдячної нації ми представляємо вам кандидатуру національної героїні Барбадосу, посла Робін Ріанну Фенті. Прошу вас й далі сяяти, як діамант, і прославляти свій народ, – сказала Моттлі.

На думку політика, завдяки креативності, дисципліни та відданості своїй батьківщині Ріанна несе чудову службу на благо Барбадосу.

Зазначимо, що на церемонії Ріанна з'явилась в довгій помаранчевій атласній сукні, яка підкреслювала її фігуру. Також артистка була у коричневих босоніжках на підборах. Волосся зірка заплела в зачіску з косичками, а на обличчі зробила легкий мейк у коричневих відтінках. Із аксесуарів на ній були чорна захисна маска, сережки та браслет.

Ріанна у Барбадосі. / Фото: instagram.com/clarencehouse

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Окрім того, на святкування приїхав і син Єлизавети II – принц Чарльз. Він отримав орден Свободи Барбадосу. Це друга за вагомістю нагорода цієї держави.

Принц Чарльз у Барбадосі. / Фото: instagram.com/clarencehouse

Коротко про країну

Барбадос перейшов під владу Англії ще у XVII столітті. У 1625 році королем острова став англійський монарх Яків I. Вже у 1966-му країна отримала незалежність від Великої Британії, але офіційним главою держави залишилася Її Величність.

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У 2020 році Барбадос вперше оголосив про намір стати республікою. Першим президентом країни стала Сандра Мейсон, яка з 2018 року обіймала посаду генерал-губернатора. Зазначимо, що острів був колонією майже 400 років.

Що відомо про співачку

Ріанна народилася 1988 року саме на Барбадосі. Але у віці 16 років переїхала жити до США, де і розпочала творчу кар'єру.

Артистка є лауреатом дев'яти премій "Греммі" і одним із найпопулярніших артистів у світі. Варто додати, що зірка – наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося аж 14 разів очолити чарт Billboard Hot 100.

/ Фото: Pinterest

У 2018 році Ріанна стала надзвичайним та повноважним послом Барбадосу у США. Тепер же вона стала 11-м національним героєм острова.

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