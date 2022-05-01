Блогер та зірка "Холостячки" Роман Свічкоренко: Після війни я хотів би сім'ю та дітей

Роман Свічкоренко розповів, коли планує одружитися / Фото: instagram.com/svechkorenko

Війна в Україні серйозно змінила життя багатьох українців: змінилися плани, взаємини з близькими та цінності. Про свої зміни в житті сайту "Сьогодні" розповів психолог та блогер Роман Свічкоренко.

Учасник проєкту "Холостячка" розповідає, що у перший день війни він, як і багато людей, не розумів, що робити надалі та як краще вчинити.

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Ми 23 були на дні народження у Макса Тарапати, приїхали додому о пів на першу ночі, тому я до ладу не спав. Мені зателефонував мій друг, він зараз на передовій. Зателефонував заздалегідь, десь о пів на четверту, і сказав, щоб я збирався і що набере, коли можна виїжджати, – згадує Роман.

Після дзвінка Роман попередив своїх близьких, спробував заправити машину та виїхав за межі Києва. Спочатку, за словами Свічкоренка, вони разом з друзями були на Київщині, а потім довелося відвозити друзів до Волинської області.

Дочка та колишня дружина не захотіли їхати

А ось донька та колишня дружина Романа залишилися у столиці. Як розповідає психолог, увесь час у розлуці він телефонував дочці, а потім, коли вже повернувся до Києва, нарешті зміг зустрітися.

Це було її рішення, і я не міг вплинути на її вибір. Вона у будь-якому разі живе з донькою, я не можу силою її забрати. Так, були й напружені моменти, коли я намагався тиснути на неї, достукатися, але це було не дуже вдало. Я пропонував їй виїхати закордон, там у мене є близькі друзі, які були готові зустріти. Потрібна була тільки її згода, я приїхав би і забрав, але вона не захотіла, – розповів Роман.

Донька та колишня дружина Романа залишилися у Києві / Фото: instagram.com/ilonasvechkorenko

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Попри розбіжності у тому питанні, колишньому подружжю вдалося зберегти дружні стосунки і навіть їх покращити.

Але наші стосунки покращилися, бо як не крути, але такі моменти зближують. Як би там не було, стали ще краще спілкуватися, стало більше тем, більш ніж питання доньки, – поділився Свічкоренко.

Сім'я у Росії

Похитнулися, за словами Романа, його стосунки з рідними. Свічкоренко народився в Росії і в рік з батьком переїхав до України, але всі його рідні залишилися в РФ, а мати – у Криму. Як каже психолог, йому зараз складно про щось говорити з родичами, адже їхня точка зору кардинально відрізняється.

Одного разу я спробував зв'язатися і більше не телефонував. Мені спробували не дуже коректно доносити свою правду. Я нікого не ображав, не принижував, але так історично сталося, на них вплинули, і вони здебільшого не розуміють, що кажуть. Я сказав: "Навряд чи ми колись побачимось, якщо ви не приїдете. А якщо у вас залишиться така точка зору як зараз, не бачу сенсу взагалі щось обговорювати", – поділився Роман.

З мамою ситуація вийшла трохи кращою, адже вона все ж таки прислухалася до того, що говорить їй син.

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З огляду на обставини, у неї все одно спотворені погляди. Вона погодилася з тим, що неправильно робить Росія по відношенню до українців, але в неї все одно залишилася думка, що це безвихідь. Ми домовилися, що більше не обговорюватимемо ці теми. Я сказав, що я її люблю, але пояснив, що не приїжджатиму. Якщо вона матиме можливість і бажання, просто вона ж на колясці, то вона може приїхати, я з цим допоможу, – розповів Роман.

Спілкування з учасниками "Холостячки" та фонд з Максом Тарапатою

Роман все ще підтримує спілкування з учасниками романтичного реаліті, а також кілька разів під час війни списувався із Златою Огнєвіч.

Пару разів ми списувалися зі Златою, були такі стандартні питання: чи все гаразд, де вона зараз, чи все добре. Регулярно спілкуюся з Максимом Тарапатою та з Сашком Борзенком, він зараз на передовій, – каже Роман.

Свічкоренко та Тарапата хочуть створити свій фонд допомоги / Фото: instagram.com/svechkorenko

Більше того, за словами Романа, разом з Максом вони планують незабаром відкрити свій фонд для допомоги.

Ми допомагали і раніше, але це була, радше, ситуативна допомога: щось комусь допомогти, привезти, відвезти, але хочеться більшого, – ділиться Роман.

Безкоштовна допомога психолога та блогерство

До війни психологія була основним видом діяльності Романа. Він проводив приватні консультації, що приносило йому прибуток, проте з початком війни робота психолога стала безкоштовною.

Разом зі своїми колегами Свічкоренко створив Telegram-канал, де кожен, хто потребує психологічної підтримки, може звернутися за допомогою спеціаліста.

Ми протягом усього цього часу надаємо психологічну допомогу, будь-яка людина може написати. І якщо до війни я заробляв на консультаціях, то зараз совість мені це не дозволяє. Це те саме, якщо до лікарні прийде людина та попросить першу допомогу, а з неї почнуть вимагати гроші, – зізнається Свічкоренко.

За словами психолога, зараз складно дати одну універсальну пораду для всіх, адже люди проживають різні історії: хтось втратив домівку, хтось роботи, а хтось і зовсім сім'ї. Але все ж таки, каже Роман, треба не панікувати і жити сьогоденням.

Зараз більшість людей живуть відкладеним життям, усі думають "ось завтра, завтра буде добре". А завтра приходить і нічого не змінюється, це ще більше поглиблює. Моя рекомендація: продовжувати робити те, що ви можете робити. Навіть ті речі, які можуть не безпосередньо поліпшити життя, вони потім надалі відіграють важливу роль в емоційному та інших аспектах, – радить психолог.

Роман безкоштовно дає психологічні консультації під час війни / Фото: instagram.com/svechkorenko

Роман не планує зупинятися і продовжуватиме вкладати свої сили на допомогу іншим, але зізнається, що останнім часом є необхідність трохи відновити ресурси.

Зараз той момент, коли хочеться більше, ніж є внутрішні ресурси та фінансові. Тому що на початку і гроші є, є фінансова подушка, а зараз доводиться якось жити, а грошей більше не стає у людей, – розповідає психолог.

Попри те, що у блогерстві зараз теж настала криза, а всі рекламні контракти довелося заморозити на невизначений термін, Роман не планує кидати свій обліковий запис.

За словами блогера, довелося на якийсь час заморозити сторінку, тому що з перших днів війни стало надходити дуже багато скарг від російських користувачів.

Мені видалили дуже багато сторіс, і я переживав, що Instagram мене заблокує. Мені довелося зупинити поки що ведення блогу, але я найближчим часом планую повернутися до активного ведення сторінки, найближчими днями, – каже Роман.

Весілля та діти після війни

Прекрасні та світлі плани склалися у Свічкоренка й в особистому житті. Роман зізнається, що війна лише зблизила його з Валерією. Закохані вирішили залишатися разом весь час і змогли обходитися без конфліктів та сварок.

Війна оголює проблеми, а не створює їх. Ті незакриті моменти, які були присутні в парах, просто оголилися. Будемо чесні, ми з Лєрою не так давно разом, у нас ще немає цього нажитого багажу. Я вже з досвідом у цих відносинах і розумію, які проблеми можуть бути, і ми їх одразу опрацьовуємо, – поділився Роман.

Роман та Валерія зблизилися під час війни / Фото: instagram.com/svechkorenko

Незважаючи на досить нетривалі стосунки, Роман уже всерйоз думає про спільне майбутнє та дітей.

Після війни я хотів би сім'ю, хотів би дітей. Решта – якісь фінансові цілі, будинок, квартира, машина – воно зараз стало неважливим. Все, що ми можемо і маємо цінувати – це люди, які нас оточують, – ділиться Свічкоренко.

Роман та Валерія обговорювали питання майбутнього разом ще до війни і дуже сподіваються, що скоро зможуть втілити їх у реальність.

Ми обоє розуміємо, що весілля та вагітність зараз будуть недоречними. Ми самі не знаємо, що буде завтра, тож чекатимемо, коли закінчиться війна , – ділиться планами Роман.

Після війни Свічкоренко та його дівчина хочуть весілля / Фото: instagram.com/svechkorenko

Раніше Ганна Трінер розповіла, яким буде її весілля і як війна змінила її стосунки з хлопцем.